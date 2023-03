Mouscron : programme chargé et varié pour Présence et Action Culturelles (PAC)

Ne cherchez pas dans l’agenda culturel officiel de la Ville de Mouscron (ou Centre Culturel) des activités similaires. Pas non plus chez 2 l’Aut’Côté, le lieu de rencontre ouvert à tous de l’ASBL Espace Citoyen. PAC Mouscron, c’est encore autre chose, l’éducation permanente d’une cité historiquement ouvrière et qui revendique cet ancrage populaire.

La meilleure preuve ? Le retour de l’exposition Le textile au fil des femmes, un concentré d’histoire locale sur la présence des femmes dans l’industrie textile. “L’exposition a vu le jour pour les journées du Patrimoine. Mais c’était organisé dans un intervalle sans doute trop court et beaucoup de visiteurs potentiels n’ont pas pu en profiter. On s’attaque au textile parce que c’est une industrie qui a marqué les Mouscronnoises et les Mouscronnois. De près ou de loin, on connaît tous un proche qui a travaillé dans le textile”, poursuit Fatima Ahallouch. “Au fil des témoignages, on a vu que le métier était difficile, laissait parfois des séquelles. Mais les femmes qui ont accepté de replonger dans leurs souvenirs en parlent avec nostalgie. “L’exposition est visible jusqu’au samedi 18 mars au Staquet.

Autre rendez-vous, la venue de Serge Hustache le 23 mars pour une conférence sur le sionisme chrétien (au Staquet également). On connaît l’appétence du parlementaire pour les thèmes liés au conflit israélo-palestinien. “On organise également le 13 avril une exposition baptisée” Victimes de l’image” en collaboration avec le MUSEF, qui nous a ouvert ses collections et ses archives. Par l’intermédiaire de son président Frédéric Crahay, la fondation Auschwitz reviendra sur le poids des illustrations et sur leur instrumentalisation.”

À noter aussi l’organisation d’un repas Iftar le 11 avril, ouvert à tous et dont les bénéfices seront reversés à Samedi Solidaire. En plus des traditionnelles activités du 1er mai, le programme sera complété par la venue de Paul Magnette en juin (date à définir) et du vulgarisateur Francesco Lo Bue, pour une conférence sur l’infiniment grand (la découverte de l’univers) le 13 juin au Staquet. Présence et Action ? Le programme porte plutôt bien son nom.