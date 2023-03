La Route de la Laine (Mouscron) s’apprête pour le printemps : les plantations ont débuté (photos)

Une ampleur exceptionnelle et une originalité particulière

Le SPW Mobilité et Infrastructures vient de lancer le chantier pour l’aménagement paysager de la RN518 et les travaux de plantations. “Il s’agit de l’un de nos plus gros chantiers de ces dernières années en termes d’aménagement paysager, relève le SPW. Le chantier, le long de la Route de la Laine, s’étend sur près de 4,5 km et est d’une ampleur exceptionnelle : 537 arbres haute-tige, 500 baliveaux et 16 610 plants forestiers seront plantés.”

Si les projets d’aménagements paysagers sont nombreux en Wallonie, celui en cours à Mouscron revêt une originalité particulière grâce à la plantation d’un petit parc avec verger au sein du projet routier ; la mise en place d’un écopâturage de moutons ; la création de nouveaux alignements d’arbres avec essences adaptées, indigènes et variées ; la mise à disposition d’espaces pour accueillir des potagers partagés ; la création de cordons boisés d’essences indigènes.

En écho au travail de la laine

Faisant écho au nom de cette route, la symbolique des aménagements a également été pensée pour retracer le travail de la laine depuis le prélèvement de la matière première jusqu’à la production du produit fini.

Un processus créatif et artistique complète la réflexion. Les 2 premiers aménagements concerneront l’intérieur des giratoires “Clorbus” et “Mozart”.

En trois phases

Quant aux travaux, ils se dérouleront en trois phases.

La première a débuté ce mardi 14 mars, par l’aménagement d’un petit parc, comprenant un verger et un pré fleuri au nord du rond-point Luingne. La fin du chantier est prévue pour la fin du mois de mars.

À l’automne prochain, le SPW procédera aux aménagements des abords entre les cinq giratoires.

Quant à la troisième phase, pour laquelle la période n’est pas encore fixée, elle concernera l’installation des sculptures évoquant le secteur textile sur les cinq giratoires.

Les travaux d’aménagements, hors intérieur des giratoires, sont entièrement financés par le SPW à hauteur de 863 182,44 € TVAC. Une convention de reprise en gestion est établie en partenariat avec la commune pour garantir l’entretien de ces aménagements au bout des 5 ans de garantie.