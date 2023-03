Le terrain a été préparé et, actuellement, ce sont les grues qui commencent à s’élever du côté de l’avenue du Château. Un avancement progressif qui se fait sous les yeux des riverains.

Ce mardi après-midi, les spectateurs pouvaient notamment suivre le montage des grues. ©Capture d’écran

Mais, depuis l’autre côté de la ville (et même depuis l’autre côté du globe, en fait !), il est possible de suivre progressivement le travail des ouvriers.

En effet, le commissariat de Mouscron a mis en place une webcam positionnée de telle sorte qu’il est possible d’en apprécier une vue globale. L’image est panoramique.

Le petit boîtier captant une image toutes les 15 minutes. ©ÉdA

Le système de captation est fixé sur le balcon d’un appartement et rend compte quasiment en temps réel de la construction. Une image est en réalité captée tous les quarts d’heure et compilée aux autres qui ont précédé depuis le 22 février dernier.

Il est donc possible de remonter les images depuis près d’un mois. La progression est palpable. La météo également, oscillant entre grand soleil et tapis blanc de neige si on retourne voir les images du 8 mars.

L’occasion de voir le travail abattu par tous les temps et de se rendre compte du courage de certains hommes. ©Capture d’écran

Le lien permettant de visionner les images.