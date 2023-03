Viré du tribunal qui devait le juger pour rébellion armée dans la région de Mouscron

Stéphane (prénom d’emprunt), 57 ans, n’était pas présent à la barre. Son avocat le représentait et lui a conseillé de ne pas venir. Il faut dire que lors de la précédente audience, en septembre, Stéphane s’était mal comporté devant le tribunal et avait été invité à quitter la salle. Il a dès lors été condamné à un an ferme par défaut pour des faits de rébellion.