Mouscron : il faut "sauver le soldat" maison du peuple

Derrière le troquet, Solidaris s’en va. La mutualité socialiste quitte son fief pour s’installer un peu plus haut dans la rue du Val, à la place de l’ancien stand de tir.

Trop vétuste, trop énergivore, trop peu pratique, le bâtiment situé à l’angle de la rue du Val et de la rue de Tourcoing est quasiment condamné. La mutuelle prévoit de démolir l’infrastructure existante pour y établir un immeuble avec commerce en front de rue (peut-être l’opticien partenaire de Solidaris).

"Au-dessus du café, la salle de réception est inaccessible aux personnes à mobilité réduite. C’est un bâtiment qui a fait son temps", estime Fatima Ahallouch. La conseillère communale PS est aussi la "locale de l’étape", puisque ses bureaux sont situés une centaine de mètres plus haut. L’élue a été contactée par Ludovic Tocha pour mettre tous les acteurs (et figurants) de ce changement autour de la table.

"Mouscron sans maison du peuple, c’est Inconcevable"

Son discours ? "Il est primordial de sauver la maison du peuple. Qu’un nouveau projet naisse, c’est une bonne chose, mais il serait inconcevable de ne pas y voir un endroit où les militants, les associations ou les clubs pourraient se réunir", estime-t-elle. Dans l’esprit de la chef de file du PS de Mouscron, le nouveau QG ne ressemblerait plus à un café, mais à un "local polyvalent " qui servirait de lieu de rassemblement à tous les militants historiquement marqués à gauche et dont la gestion serait commune. "Mouscron sans maison du peuple ? Je ne veux pas y croire. Dottignies et Herseaux ont encore la leur. Mouscron doit la conserver. Les grandes manœuvres entamées par Solidaris constituent un bon moment pour revoir les bases du projet et travailler sur un endroit qui aurait du sens. La rue du Val est historiquement socialiste, elle doit le rester."

Les festivités du 1er mai pourraient (par exemple) être le moment idéal pour en dévoiler davantage et assurer la sauvegarde de ce bastion cher à de nombreux mouscronnois. Que l’esprit de la Fraternelle puisse perdurer.