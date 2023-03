Une grosse mobilisation en faveur de l’Ukraine à Herseaux

Le président Luc Moreels et le trésorier Bernard Vannieuwenhuyse nous ont précisé leur action : “Depuis le temps que nous recevons la chorale Dzvinha, des liens d’amitié et de confiance se sont créés. Cela nous permet d’aider les écoles et orphelinats de la région en ayant une garantie sur l’utilisation des fonds : rénovation de bâtiments, achats d’équipements de cuisine, de mobilier. Des devis, attestations, factures et photos sont ainsi régulièrement transmis et attestent de l’utilisation judicieuse des fonds accordés”.

Une aide doublée et adaptée

”Depuis le début de la guerre, poursuivent nos interlocuteurs, notre action s’est naturellement orientée vers l’urgence, avec l’achat de médicaments, pansements, vêtements, colis alimentaires ou encore quarante générateurs qui ont été acheminés par convoi humanitaire. Grâce à la générosité de nos membres, à des actions ponctuelles, comme des marches parrainées dans des écoles, et grâce aussi au succès de la tournée de concerts – qui a quand même pu se tenir l’été dernier -, nous avons pu doubler notre aide matérielle et, d’une certaine façon, l’adapter à la situation de besoins extrêmes. “

Malgré la crise Covid, ce sont ainsi plus de 90 000€ que l’amicale a pu récolter l’an dernier. Pas question pour autant de se reposer sur ce succès : les besoins sont énormes. La tournée des bandouristes est déjà sur les rails pour 2024 et, si vous avez raté le repas, les dons à l’Amicale belgo-ukrainienne sont toujours les bienvenus.

0477 47 24 44 ou sur Facebook : Amicale Belgo-Ukrainienne d’Herseaux