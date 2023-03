À Mouscron, vous pouvez désormais vous marier civilement dans des lieux publics

”Un mariage extérieur comptera pour trois…”

À Mouscron, le collège communal a envie de tenter l’expérience et, lundi soir, les conseillers l’y ont encouragé en votant favorablement ce nouveau service à la population. Une liste d’extérieurs où il est concrètement possible de se marier civilement a été définie : sur la Grand-Place, au parc communal, aux abords du château des Comtes et du centre Marcel Marlier, sur les places de Neckere et Kasiers, au vieux clocher de Dottignies et aux antennes d’Herseaux, de Luingne et de Dottignies. Avec les travaux qui s’y terminent, à cela s’ajoutera aussi le retour des mariages au sein de l’hôtel de ville, dès juillet prochain !

Se marier civilement à l’ombre du joli château des Comtes est désormais possible! La mise en pratique de ce que la loi permet désormais donnera probablement l’un ou l’autre stress à la Ville mais Mouscron a envie d’oser s’engager dans ce service supplémentaire pour sa population qui vivra le plus beau jour de sa vie… en mieux! ©ÉdA

La cité des Hurlus est visiblement la première commune du royaume à faire du plus beau jour de la vie de certains… un moment encore plus réussi ! “On a eu vent de ce vote et on a voulu anticiper les demandes en posant un premier cadre. Cette liste n’est pas arrêtée, si plusieurs demandes pour d’autres lieux nous parviennent…” promet Laurent Harduin, échevin de l’État civil qui va devoir réorganiser son agenda, lui qui assume la majorité des unions !

”Sur les 180 mariages annuels, je dois bien en assurer 150 mais j’aime ça, j’ai beaucoup d’empathie et ça me fait toujours plaisir de rencontrer les gens, qui plus est dans un contexte aussi heureux ! J’officie de 10 heures jusqu’à 15h30, de mai à septembre, tous les samedis, soit 10 à 12 mariages (un à trois en hiver) Ils durent chacun 20 minutes, de l’entrée à la sortie des mariés dont 10 minutes de cérémonie. Je sais que ce sera contraignant puisqu’il faudra prendre en compte les déplacements, raison pour laquelle une plage horaire en extérieur équivaudra à trois mariages” classiques” dans notre agenda.”

La Ville attend de pouvoir jauger la demande, sans écarter l’idée qu’il faudra peut-être déléguer spécifiquement la compétence à un ou plusieurs élus pour tout assumer (quand les futurs mariés ne les sollicitent pas d’office).

Le parc communal de Mouscron peut désormais être le théâtre de votre mariage civil!

Ces contraintes envisagées ont aussi impliqué, lundi soir, le vote du triplement de la redevance en cas de cérémonie hors les murs. “Elle est fixée à 237 €, soit le triple d’une cérémonie classique. Cela comprend frais administratifs, déplacements, personnel mobilisé… C‘est une réflexion du collège : ça entraîne des tracasseries supplémentaires mais ça reste acceptable dans le budget d’un mariage. On ne voulait pas que cette possibilité ne soit accessible qu’à ceux qui ont de l’argent…”

”Nous ne sommes pas des weddings planner !”

Enfin, Laurent Harduin prévient : la Ville ne se mue pas en une organisation événementielle ! Elle assumera sa part mais aux familles de gérer la leur, si elles le souhaitent.

On peut désormais se marier en extérieur, en terres hurlues.

”Nous ne sommes pas des weddings planner ! Comprenez que cela se fera debout et que mon seul matériel sera mon écharpe et les documents nécessaires. Si les familles attendent du monde au mariage civil, elles peuvent amener leur amplificateur. Tout devra se faire dans la limite du raisonnable : pour un mariage désormais autorisé au parc, ce ne sera pas l’occasion de le privatiser en installant un podium face à 300 chaises ! Bien sûr, les couples pourront toujours rentrer des demandes particulières qu’il faudra faire valider auprès de la Ville. L’accord ou non sera à l’appréciation du collège.” De quoi peut-être inspirer l’un ou l’autre indépendant qui voudrait se lancer dans une nouvelle profession déjà tellement ancrée outre-Atlantique et en Asie. “Par contre, il y a déjà un kiosque au parc et on pourrait y prévoir la sonorisation si l’engouement est là. De même, il y a une tonnelle permanente dans la cour du château des Comtes qui pourra être utilisée.”

Et si la météo ne permet finalement pas une union civile au grand air ? M. Harduin promet un plan B. “Les gens peuvent réserver la date de leur mariage jusqu’à six mois à l’avance. Difficile donc de prévoir la météo ! On peut promettre une solution de replis, surtout grâce au retour des mariages civil à l’hôtel de ville dès cet été : soit l’union se fera là, soit elle se fera dans la salle du conseil du centre administratif, comme on le fait encore actuellement, si la salle des mariages est déjà réservée de l’autre côté.”

La Ville avance qu’elle va y aller à tâtons en osant ce baptême du feu national. Il est quand même étonnant d’apprécier à quel point Mouscron a déjà pensé à de nombreux aspects… qui pourraient servir d’exemple aux autres Communes.