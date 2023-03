”Je n’avais pas vraiment de place pour me garer et j’ai attendu dans la voiture pendant que ma femme allait chercher les enfants. Ils sont arrivés et sont montés, après quoi j’ai voulu démarrer. Là, j’ai entendu du bruit. Une dame m’a interpellé en disant que j’avais failli écraser son enfant. Je lui ai dit que je n’avais pas l’intention de tuer son enfant et elle a tapé sur ma voiture. Elle ne voulait rien entendre. Un monsieur a alors traversé la route et a voulu se battre. Il voulait jouer au gangster. Sa femme et lui étaient sur mon dos.”

La présidente lui demande ce qu’il en est de la dame, dont l’œil était gonflé. “Je me suis juste défendu”, dit le prévenu.

”Les photos sont parlantes, soutient la présidente. Un témoin a tout filmé et dit que vous êtes le seul à avoir porté des coups.”

Le petit traumatisé

Le mari de la dame était présent sur le banc des parties civiles. “Sa voiture n’a rien eu. Il a sauté sur mon épouse et lui a donné des coups. Il a essayé de renverser ma femme avec notre fils de 4 ans. Mon fils est traumatisé. Cinq minutes avant l’incident, monsieur s’était déjà embrouillé avec une autre personne.”

Le ministère public évoque “un événement déplorable à un endroit où on protège les enfants de la violence. Or, de nombreux parents se comportent comme des cow-boys. Cette bagarre est inacceptable et le témoin indépendant est clair. Monsieur a porté un coup. Je réclame 3 mois avec sursis.”

Le prévenu précise qu’un autre témoin aurait voulu livrer sa version en incriminant la dame. Jugement le 3 avril.