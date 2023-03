Comines: un professeur crée un faux profil pour obtenir des photos à caractère sexuel d'adolescents

Si aujourd’hui l’homme se retrouve devant le tribunal correctionnel c’est qu’il n’a pas pu se contenter d’échanger des messages sur la vie de tous les jours avec son élève. L’individu est prévenu pour avoir, entre 2016 et 2018, détenu et échangé des photos pédopornographiques avec non pas un adolescent, mais des centaines. Environ 400 jeunes entre 12 et 17 ans ont été approchés dont 197 étaient des élèves du collège de Comines où l’homme enseignait.

Des photos pour montrer leur attachement

"Tout a commencé quand mon élève s’est attaché à mon profil. J’ai soudain eu le sentiment d’exister et cela m’a animé, raconte le prévenu qui a l’époque vivait mal sa relation avec sa compagne. Je lui ai demandé des photos à caractère sexuel pour savoir si je comptais réellement pour lui. J’ai ensuite contacté d’autres jeunes car je cherchais à ressentir ce même intérêt pour ma personne. Cela m’a, au fur et à mesure, provoqué une excitation, et c’est devenu une addiction. J’avais même peur de perdre ces liens que j’avais tissés. "

Le président du tribunal s’est interrogé, "mais pourquoi avoir contacté autant d’adolescents ?" Le prévenu a répondu simplement: "je ne pouvais plus m’arrêter. Je n’avais plus de regard critique sur ce que je faisais, c’est pourquoi je n’ai pas non plus cherché à me faire aider. Ce n’est que mon arrestation qui m’a permis de me ramener à la réalité."

Un viol à distance ?

Les avocats des victimes représentées ont tous décrit un modus operandi similaire. Le profil de Charlotte rentre en contact avec le jeune, lui parle un peu, apprend à le connaître pour jouer avec ses émotions, et rapidement lui demande des photos à caractère sexuel. On décrit des images dévoilant des torses dénudés et des parties génitales, mais également des scènes de pénétration anale avec des objets que le garçon s’infligeait à lui-même. Ces actes, réalisés après une lourde insistance de la part de la "correspondante", ont développé aujourd’hui un sentiment de honte persistant dans le chef des victimes qui d’ailleurs n’ont pas souhaité se présenter au procès.

Du côté des parties civiles et du ministère public, il est souhaité d’établir la prévention de viol. La jurisprudence n’accorde pas majoritairement le caractère de viol lorsque la pénétration est réalisée par l’individu qui la subit. Cependant, au vu des modifications du 21 mars 2022 du code en matière de droit pénal sexuel, un viol est "tout acte qui consiste en ou se compose d’une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l’aide d’une personne qui n’y consent pas. " Selon l’accusation, les victimes sont concernées par la dernière partie de cette définition, et ont constitué une "aide" non consentie.

Il risque 8 ans de prison

Tenant compte du "machiavélisme", des conséquences sur l’intégrité sexuelle des enfants et du nombre de victimes, le procureur du roi requiert 8ans de prison ainsi que de la mise à disposition du tribunal d’application des peines, pour celui qui se faisait appeler "Charlotte".

L’avocat de l’enseignant a tenté de dépeindre un tableau légèrement moins dramatique. "Selon les psychiatres, la forme d’excitation ressentie était liée au contexte, au sentiment de reconnaissance et non une jouissance criminelle", a-t-il défendu. Cependant, le prévenu a bien mentionné que cette expérience lui avait permis de découvrir ses tendances homosexuelles qu’il avait jusqu’alors refoulées.

Étant donné l’ancienneté des faits et le besoin de dédommager financièrement les victimes en travaillant, la défense a demandé qu’une peine ferme ne soit pas appliquée. L’avocat sollicite un sursis probatoire imposant à son client de poursuivre sa thérapie mais également de ne plus être présent sur les réseaux sociaux.

Le jugement sera rendu le 27 avril.