Mouscron: un futur parking à 1,2 million€ devant le centre administratif

Le parking haut, à l’avant du centre administratif de Mouscron, doit encore être réaménagé pour un prix de 1 179 302,69 €. ©ÉdA

Son réaménagement pour un coût de près d’1,2 million€ a été voté au conseil communal sans validation de l’opposition (PS, Écolo et Jonathan Michel ont préféré l’abstention tandis que Mouscron Populaire a voté contre).

Certains se demandent si ce coûteux chantier d’uniformisation esthétique des parkings est bien nécessaire au regard de l’état du parking qui avait été réasphalté et dont la praticabilité est plutôt irréprochable. Une somme importante sur fond propre (budget extraordinaire 2023) qu’on préférerait voir pour la réfection de rues qui en ont grandement besoin dans l’entité, nous glisse-t-on.

Impossible de créer un parking plus verdoyant

Le projet a suscité quelques questions de l’opposition. Si Sylvain Terryn (Écolo) applaudit les six places PMR qui ont été pensées, il s’étonne que toutes soient devant l’entrée du CAM alors que le parking peut aussi servir au commerce environnant. Il a suggéré d’en rajouter une à l’opposé, côté entrée du parking. Brigitte Aubert a validé la proposition et l’échevine Vanelstraete a promis de revoir le plan avec son service…

Au regard du gris visible sur le plan (illustrant notre article), le conseiller de l’opposition trouve aussi que "cela reste encore très minéral". L’échevine des Travaux a expliqué que c’était le maximum possible et que c’était Ipalle qui, après étude, avait conseillé de procéder de la sorte car le sol argileux pose problème en cas de pluie. Mme Vanelstraete promet des pavés drainants et un bassin de rétention, comme dans le parking du bas.

Le dernier conseil communal a abordé quelques aspects de l’aménagement du grand parking public du CAM (coloré sur le plan). Un chantier à hauteur de près de 1,2 million€ ©Com.

Trop de places PMR ?

Dans ce débat, le représentant de Mouscron Populaire craint une réduction du stationnement après travaux et déplore un nombre excessif de places PMR dans la ville. La Ville a confirmé qu’il y aurait moins de places qu’actuellement mais quand même "une soixantaine" et que l’excès de PMR est son point de vue.

"C’est clair qu’à Mouscron, on a tendance à mettre plus qu’une place PMR pour 50 habitants car nous sommes accueillants et ouverts à tous. Mais quand il y a un déménagement ou un décès d’une personne PMR, la place est supprimée. Il n’y a pas de places PMR qui ne servent à rien."