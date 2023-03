À Mouscron, ils seront plus de 800 à se retrousser les manches. Certains membres de l’administration communale prendront part au nettoyage des abords du CAM vendredi matin. Mais c’est un autre collectif que la Cellule environnement souhaitait mettre en avant. "Les volontaires s’inscrivent sur le site Be Wapp et reçoivent tout le matériel nécessaire pour effectuer leur tâche. Parmi ces personnes, on retrouve des pensionnés, des randonneurs, des sportifs mais aussi et surtout des jeunes, qui participent avec leur famille ou leur classe", indique Ann Cloet.

Depuis les premières éditions du nettoyage (il y a environ dix ans), les établissements scolaires sont les fers de lance de l’opération, à commencer par Saint-Charles, qui compte parmi les plus fidèles participants. L’édition 2023 était l’occasion de mettre en valeur l’institution.

"Cette démarche écologique ou environnementale ne se résume pas qu’au nettoyage de printemps", avoue Anne-Sophie, directrice de l’implantation de Luingne. "On valorise toutes les démarches liées au zéro déchet, grâce au matériel pédagogique fourni par Be Wapp, les gourdes ou les boîtes à tartines sont un équipement indispensable."

À Luingne, petits et grands profitent aussi de l’école du dehors pour s’ouvrir aux problématiques environnementales et au ramassage des déchets. "Ils sont conscientisés parce qu’on mène des actions toute l’année et qu’on sensibilise sur ce qui fonctionne. À cet âge, ça passe par le fait d’expliquer que les animaux subissent nos incivilités (jet de canette dans une prairie) ou par le comportement des parents. Une autre donnée qui marche: on peut raisonner en se disant qu’un déchet par terre, ce n’est pas grand-chose. Mais un multiplié par le nombre d’élèves et par 365 jours ça fait un million de déchets", indique Camille, enseignante en 5e primaire. Il faut parfois choquer pour susciter un électrochoc…