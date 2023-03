Dans un mois, Saint-Charles fêtera ses 300 ans à Luingne et Dottignies

Trois jours de fête se préparent, avec une discrétion toute particulière pour le premier, le vendredi 21 avril. L’établissement concocte en effet une grande surprise pour ses secondaires.

Le samedi 22 avril, de 14 à 19 heures, retrouvailles d’ancien (ne) s élèves et anciens professeurs. Une exposition “Reflets d’hier et d’aujourd’hui” sera aussi inaugurée. La visite de locaux, de l’expo et de la magnifique chapelle sera possible, de 14 à 18 heures.

Enfin, le dimanche 23 avril, est considéré comme une “journée centrale”. Ainsi, à 10 heures, en l’église de Dottignies, se déroulera une messe d’action de grâces. À l’issue de la célébration, réception à l’institut pour tous les sympathisants de la congrégation et des écoles. De 12 à 17h30, il sera aussi possible de voir l’expo et la chapelle. Une bière “Saint-Charles – 1723 - 2023” créée pour l’anniversaire sera aussi à déguster. Le week-end festif se clôturera par un repas regroupant les religieuses et les cadres actuels des écoles et de l’Oasis.

Un rendez-vous qui sera aussi l’occasion de découvrir l’ADN des sites. “L’implantation de Dottignies est connue pour le social, avec des métiers tournés vers l’autre, comme la puériculture. On n’a pas oublié l’esprit de départ et on continue à travailler ce terreau. À Luingne, l’option est plus commerciale : informatique, tourisme… qui mène à d’autres débouchés. Il est aussi important de souligner qu’il existe un enseignement pour le général, ce qu’ignore énormément de monde à Mouscron”, explique Stéphane Vanhove, directeur de l’établissement basé à Dottignies, tandis que Virginie Gekière-Defranne est son adjointe et gère plus particulièrement l’implantation de Luingne.