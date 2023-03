CPAS de Pecq : “une situation qui se redresse”

Avec quelques mois de retard, le budget 2023 du CPAS a été présenté au conseil communal. Rémi Cougnet, nouveau président du CPAS depuis décembre dernier, projette une situation allant en s’améliorant. Bien qu’à l’exercice propre ordinaire l’institution soit toujours en déficit, celui-ci est beaucoup plus contenu que les années précédentes. On passe d’un mali de 522 307 euros en 2022 à un mali de 104 171euros en 2023. “Vous pouvez constater une situation qui se redresse de manière assez rapide et importante. Remonter la barre était inévitable, mais je ne cède pas au triomphalisme. Comme vous le voyez, il reste un déficit important. Il ne s’agit que d’un budget, une feuille de route, une succession d’erreurs. Le compte viendra confirmer nos hypothèses”, a souligné avec prudence Rémi Cougnet.