Estaimpuis : Le compte 2022 en boni, grâce à la reprise des activités après Covid

”Vu le contexte inflationniste, le compte 2022 peut être qualifié d’excellent résultat, insiste-t-il. Malgré cinq indexations, une hausse importante des coûts de l’énergie et des matières premières, nous enregistrons cette année un solde positif à l’exercice propre de près d’1,57 millions d’euros.” Avec un tel résultat, la commune d’Estaimpuis revient à une situation comparable à l’avant Covid. “Notamment au regard des recettes de prestations qui passent de 893 932 € à 1 062 321 € de par la location des salles et infrastructures communales, les entrées à la piscine,… mais aussi suite à l’indexation des loyers.”

La Commune d’Estaimpuis a également vu les recettes de transfert augmenter. “Avec 750 000 euros de plus du fonds des communes, se satisfait Quentin Huart. Mais aussi 150 000 euros grâce au plan Marshall, et une petite augmentation – moindre qu’espérée – de l’IPP et du précompte immobilier. On a par ailleurs pu récupérer certaines recettes fiscales liées à des taxes que l’on avait mises entre parenthèses durant la période Covid pour soutenir les commerçants et les indépendants.”

Alors que les recettes repartent à la hausse, les dépenses restent maîtrisées. “Malgré la hausse de l’énergie, nous maintenons nos coûts par rapport à une année de référence comme 2019 (hors Covid) grâce à une attention portée sur les économies d’énergie par le coordinateur Pollec et notre personnel, mais aussi par l’investissement massif dans les panneaux photovoltaïques.” Les dépenses de personnel sont quant à elles en augmentation, passant de 6,9 à 7,3 millions d’euros, soit 49 % du total des dépenses. “C’est dire notre volonté de maintenir les services au sein de notre administration auprès de la population”, insiste l’échevin.

Après un rebond en 2021 lié aux investissements et aux taux d’intérêt, le pourcentage de dette a diminué entre 2019 et 2022. “Le compte pose également un regard intéressant sur notre manière d’investir, relève Quentin Huart. En 2022, les emprunts contractés s’élèvent à 3,8 millions d’euros, les subsides à 1,7 million d’euros et 1 million d’euros sur base de l’auto-financement. Ainsi sur les quatre dernières années, le financement des investissements se fait par 1/3 d’emprunts, 1/3 de subsides et 1/3 d’auto-financement.”

Le boni de plus de 1,1 million d’euros de l’exercice 2022 (après prélèvement pour les fonds de réserve et les provisions) sera injecté, suite à la modification budgétaire n° 1, dans le budget extraordinaire 2023, laissant ainsi la porte ouverte au financement des projets et aux investissements. L’échevin en énumère quelques-uns : nouveaux jeux au parc d’Estaimbourg (126 000 €), remplacement des alarmes incendie dans les écoles et bâtiments communaux (113 800 €), travaux d’aménagement Estaim’Arc-en-ciel (70 000 €), abords du terrain de foot d’Estaimbourg (35 000 €), caméras ANPR (107 000 €), place de Saint-Léger (100 000 € + 500 000 € de subsides), etc.