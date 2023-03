1.Le chantier du nouveau bâtiment du CEME

Mauvaise nouvelle pour le chantier de construction de l’extension du Centre Éducatif Mitterrand Estaimpuis. Un important problème lié à la dalle de sol du bâtiment, au R-1, dans la salle multisport a été constaté. Patrick Vantomme (Écolo) et Patrick Van Honacker (Pour Vous) ont interpellé l’échevin des Travaux sur la question.

La dalle de sol a en effet subi un soulèvement de grande ampleur (10 cm en son centre). Des fissures et des infiltrations d’eau sont apparues. La présence d’une poche d’eau sous le bâtiment pourrait en être l’origine. Frédéric Di Lorenzo confirme l’information. Au terme des réunions et études réalisées, des pistes de solution se dégagent. “L’option choisie est de réaliser une régulation de la hauteur d’eau aux abords du bâtiment par pompage semi-permanent et rejet de ces eaux à l’égout, annonce l’échevin des Travaux. Les différentes fissures apparues dans la dalle et les voiles béton devront être traitées par injection afin de minimiser le risque d’infiltrations d’eau future. Une natte drainante devra être ajoutée dans le complexe de sol afin d’éviter que l’humidité résiduelle ne se retrouve dans la salle multisport”.

Pour Frédéric Di Lorenzo, les assurances pourraient prendre en charge une partie des frais. L’échevin annonce également que le bâtiment devrait bien être terminé d’ici la prochaine rentrée, à l’exception de la zone “sportive” concernée par le problème évoqué.

2.La mise en location et les contrats de travail pour les conciergeries des écoles

Après que le ministre a cassé la nomination du nouveau concierge du CEME (sans appel candidature ni procédure de recrutement), le Collège communal a décidé de relancer la mise en location des conciergeries ainsi que les conditions de cette mise en location.

En plus du Centre Éducatif Mitterrand Estaimpuis, la mesure concerne les écoles communales d’Estaimpuis et de Néchin.

3.Le compte communal 2022

Après la présentation des grandes lignes du compte 2022 par l’échevin des Finances (Quentin Huart), l’opposition a mis le doigt sur certains points. José Lericque ne peut “que se réjouir d’un résultat comptable positif, avec un boni de 1 115 733 €”.

Il déplore néanmoins les dépenses “fêtes et manifestations” de plus 75 000 €. Tout comme Bernard Wattez (Pour Vous) qui a épluché ce poste. “Mal m’en a pris… J’ai terminé cette analyse au bout de trois heures avec une migraine des grands jours.” Il dénonce les nombreuses dépenses liées à l’élection de Miss et Mister Estaimpuis. Le conseiller de l’opposition a remis ses “Magritte” : celui de “L’estomac en béton” aux échevins Dubus et Deconinck profitant des sorties au restaurant ; ceux d’”Honneur” à un échevin qui s’est fait payer son écharpe échevinale par le Commune, et un autre encore à Christine Dubus pour des dépenses sans facture. Pour conclure son intervention, Bernard Wattez remet “le Magritte des Magritte”, à un échevin qui ne paierait pas ses taxes communales depuis deux ans. “Avec un brin d’honneur, ce membre devrait démissionner de cette assemblée !”

Autre point mis en évidence par José Lericque : la différence de traitement entre les clubs sportifs de l’entité. “Là où les clubs de foot doivent assurer toutes les dépenses en énergie et eaux, d’autres clubs sont privilégiés puisque c’est notre commune qui paie tant l’électricité que l’eau consommée… relève le conseiller Écolo. Ne pourrait-on pas étudier la faisabilité d’un partage des dépenses consistant par exemple en une participation communale de 30 % ?”

4.Les vols dans l’entité

Patrick Van Honacker (Pour Vous) a interrogé Quentin Huart (bourgmestre ff en l’absence de Daniel Senesael) sur les vols récents dans l’entité d’Estaimpuis.

Le bourgmestre ff confirme que 47 faits ont été constatés depuis le 1er janvier 2023 : 30 vols dans habitations, 9 vols de véhicules et 8 vols dans véhicules. Face à ces faits, plusieurs actions ont été mises en place : intensification des patrouilles, aménagement des horaires des agents, collaborations et échanges d’informations avec les services de police de France et du Tournaisis.

5.De la concertation pour le Cœur de Village d’Evregnies

Dans le cadre du point consacré au rapport annuel d’activité de la Commission Locale de Développement Rural, Patrick Vantomme (Écolo) a appelé à une concertation avec les habitants d’Evregnies en perspective du projet “Coeur de Village”. “Ce sont les habitants qui doivent être maîtres de leur avenir, et ce ne sont pas les agents de la Fondation Rurale de Wallonie qui doivent établir les projets.”

L’échevin François Deconinck se dit en attente d’une réponse de la ministre quant à l’accord du projet pour lancer la consultation citoyenne.