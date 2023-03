Des caméras ANPR sur le territoire du Val de l’Escaut

”C’était une réflexion que nous avions déjà depuis plusieurs années, et après avoir été mise un peu en suspens, le Collège de police a décidé de la remettre sur la table, explique le chef de corps Dominique Debrauwere. Par rapport à la spécificité de notre territoire, et à l’absence de centre urbain, nous avons opté pour des caméras ANPR aux entrées du territoire, plutôt que l’installation d’un plus vaste réseau de caméras de surveillance. Même si on ne pourra pas visionner les images en direct, ces caméras seront particulièrement utiles, a posteriori, dans le cadre de nos enquêtes.”

Pour l’ensemble de la zone (Estaimpuis, Pecq, Celles et Mont-de-l’Enclus), il est envisagé d’installer 5 ou 6 caméras ANPR qui permettront de filmer et d’enregistrer les plaques d’immatriculation le long des axes de transit. “Mais le nombre de dispositifs doit encore être précisé après une étude du territoire par la société qui gère ces caméras afin de couvrir au mieux la zone en prenant en compte les contraintes techniques et en ciblant, également en concertation avec les autres zones de police, les axes plus problématiques.”