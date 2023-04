Comme en plusieurs autres lieux, l’enseigne au lion de Mouscron a proposé un apéro. “On met en place des actions vis-à-vis de nos clients, cette semaine, explique Donatella Mezzina (CNE), employée de la maison. Ça permet de nous rebooster après autant de jours de grève. C’est aussi l’occasion d’échanger avec nos clients, d’avoir leur avis, de savoir ce qu’ils en pensent…”

Le personnel assurait l’apéritif, ce samedi. De quoi pouvoir échanger avec la population. ©ÉdA

Sur la vitrine, notre interlocutrice nous montre différentes affiches.

Des affiches rappellent ce que chacun des employés a donné jusqu’à présent pour son enseigne… ©ÉdA

”Chacun se présente, expose ses années d’ancienneté. On a aussi collé des photos pour rappeler qu’on avait eu besoin de nous pour nettoyer après l’incendie, pour tout remettre en place après l’inondation, durant le Covid… Et maintenant, on nous oublie”, souffle encore Mme Mezzina.

La lutte soutenue par différents syndicats continue. Les clients sont venus témoigner de leur solidarité. ©ÉdA

Outre plusieurs soutiens isolés de clients ayant eu vent de l’initiative, le PTB mouscronnois est aussi venu. Il avait les bras chargés de petits pains garnis.

”Cela fait 5 ou 6 fois déjà qu’on passe sur ce piquet. On voulait témoigner de notre solidarité. C’est important de mettre en lumière ce qu’ils font car on voit que le patronat, ici comme en France, attaque les droits des travailleurs et travailleuses en les franchisant, impliquant une régression des conditions de travail”, indique Thibault Morel, président de la locale hurlue du PTB.

Le PTB mouscronnois est venu aux alentours de 11 heures pour soutenir le personnel et offrir des petits pains garnis. ©EdA

”Ce sont les héros du Covid, ils ont continué à bosser et on voit maintenant qu’ils ne se laissent pas faire par la grève, prenant des risques financiers pour conserver leurs droits. Ça nous donne confiance et espoir”.

Un parti qui évoque la situation française et qui souligne que son soutien passe actuellement la frontière : “On s’est déjà rendu à quelques reprises chez Vertbaudet, à Marquette-lez-Lille, où toutes les femmes – travaillant au SMIC et n’ayant pas connu notre indexation ! – tiennent le piquet de grève”.