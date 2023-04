Dottignies : l’œuf de “C comme…” parmi les plus beaux du pays

François Durieux a géré la technicité de son œuvre tandis que sa collègue Charlotte Soetens en a assuré la créativité. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Cette exposition “Bel’Œuf” concentre à elle seule le savoir-faire et le talent d’artisans chocolatiers du royaume. Avec la complicité de Jean-Philippe Darcis et de Benoit Nannan de chez Valrhona, c’est l’un des leurs, Marc Ducobu, qui a invité quelques-uns de ses congénères à créer leur œuvre unique.

En imitation bois, en rococo exacerbé, en rotation, peuplé de cristaux Swarovski… Tous les styles sont plaisants pour les petits comme pour les grands. Parmi eux, il y a une proposition volontairement enfantine que l’on doit à la boutique dottignienne “C comme…”.

L’artisan François Durieux à la tête de l’enseigne de la rue Julien Mullie a matérialisé en un peu moins d’une dizaine d’heures un œuf d’où émerge une vague d’autres petits œufs. Une composition pensée par sa collaboratrice, Charlotte Soetens.

C’est plutôt impressionnant de vous retrouver dans ce salon, à Bruxelles, partageant l’espace avec des créations plus belles les unes que les autres !

C.S. : C’était un peu intimidant même d’être invités ici, au milieu de tous ces grands chocolatiers ! C’est la première fois qu’on participe à ce genre d’organisation…

F.D. : Lorsqu’on a reçu le courrier comprenant le nom de tous les grands chocolatiers, y voir le mien m’a surpris. J’ai honnêtement eu une pointe de fierté. Mais de façon inhérente à notre région, on a aussi toujours tendance à se remettre en question : Pourquoi est-on invité ? Est-ce que ce sera assez bien ? On a tellement un regard critique sur notre travail…

C’était déjà le cas lorsque nous avions été contactés par le Gault&Millau nous informant que nous étions repris parmi les meilleures chocolateries de Belgique. J’avais alors écrit au guide pour le prévenir que quelqu’un se faisait passer pour lui ! C’est alors que son président m’avait appelé pour me dire que nous étions bien référencés gratuitement suite à une dégustation de nos produits qu’ils étaient venus acheter chez nous sans rien dire. C’est dire à quel point on ne croit pas toujours en nous alors que cela fait quatre ou cinq ans que la boutique est référencée dans le guide. Et nous sommes contents d’y être !

François Durieux a géré la technicité de son œuvre tandis que sa collègue Charlotte Soetens en a assuré la créativité. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Pour ce projet-ci, comment se répartit-on les tâches lorsqu’on travaille à deux têtes ?

F.D. : Charlotte a beaucoup travaillé sur la création, le côté artistique, le design. Elle commence souvent par un dessin. Ensuite, c’est un travail ensemble, notamment sur la technique. Notre œuf est par exemple floqué : si on regarde de près, en texture, on dirait vraiment un œuf. C’est un travail au pistolet, comme un aérographe projetant un mélange précis de chocolat et de beurre de cacao à une certaine température. On s’est énormément concentrés sur la technique, pour ne pas voir le raccord de l’œuf. On a un résultat simple mais net. Charlotte est aussi dans la minutie, comme le fait d’avoir collé les petits œufs les uns sur les autres.

C’est confortable de prendre part à cette exposition en plein rush de Pâques ?

F.D. : La fête de Pâques est spéciale, cette année : comme les congés ne correspondent pas à la fête, on constate que les gens ne sont pas encore prêts. Donc on était bien au niveau de la production… même si le délai était serré.

Dans l’œuf de "C comme…", la surprise est plutôt belle! ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Pas trop de stress pour relier Dottignies à la capitale avec votre fragile création ?

F.D. : Isomo, bulles… aident ! Entre les pavés, les nids-de-poule, les travaux… On s’excusait de parfois rouler lentement lorsqu’il y avait des trous ou des bosses. Charlotte expliquait que nous transportions quelque chose de fragile ! Le moindre choc aurait pu casser l’œuf.

François Durieux et Charlotte Soetens avec leur création. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Jusqu’au 10 avril. Rue de l’Amigo 1, 1 000 Bruxelles. Entrée libre.