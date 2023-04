Stage de hip-hop à Fedasil Mouscron: trois jours aux côtés de danseurs renommés

Les Dijonnais représentent une association de danse hip-hop relativement connue à l’international. Plusieurs de ces membres ont gagné des titres dans des compétitions importantes. Un des deux danseurs qui viendra partager sa passion a terminé deux fois vice-champion de France. "Le duo estime que le partage de leur passion réunit les peuples", poursuit Yohann. Ces ateliers d’initiation ont pour but d’apprendre les bases de la culture hip-hop et plus encore de la danse. "On passe de la salsa, à la soul en passant par des rythmes africains, etc. Par sa création et son développement, cette danse et cette culture se veulent modernes et multiculturelles. Elles prouvent que le mélange des cultures est une véritable richesse dont on peut tirer profit."

Les discours seront suivis d’actes, du samedi 8 au lundi 10 avril. Trois ateliers d’initiation à la danse hip-hop (agrémentés de petits passages sur l’histoire du hip-hop) sont programmés en ce week-end pascal. Les cours auront lieu de 14h30 à 16h au sein du Refuge. Sur ces trois jours, les participants et participants peuvent déjà apprendre une petite chorégraphie et qui sait, rejoindre le mouvement hip-hop à leur tour.

Inscription ou renseignements sur l’adresse mail info.mouscron@fedasil.be ou au 056/86.12.32