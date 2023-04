Il venait de se disputer avec sa compagne et ne sait pas qui a appelé la police. Peut-être un voisin ? En réalité, les explications du prévenu semblent un peu bizarres, comme s’il ne se souvenait plus de tout.

”je me suis juste rebellé”

”Je marchais quand un combi m’a dépassé. Je voulais rejoindre mon amie dans un restaurant. Au départ, j’ai accompagné les policiers. J’avais pas mal bu et je pensais qu’ils voulaient juste me déposer au restaurant. Quand j’ai vu qu’on se dirigeait vers le commissariat, je me suis énervé.”

La présidente lui rappelle les déclarations des policiers : “Ils ont dit que vous vous étiez approché d’eux à plusieurs reprises. Ils ont d’ailleurs déclenché leur bodycam pour filmer la scène. Devant la cellule, vous alliez encore à leur contact et ils vont ont repoussé. Avant d’être mis en cellule, vous leur avez craché au visage.”

Le prévenu nie avoir craché : “Je me suis juste rebellé, ça oui.”

Doigts d’honneur et insultes

Le ministère public confirme que le prévenu a résisté à sa mise en cellule. “Les outrages sont des doigts d’honneur et des insultes. La police avait été appelée parce qu’un homme se trouvait devant le domicile d’une dame. Il semblait ivre. Il a été placé dans le combi sans menottes mais durant le trajet, il s’est énervé. Il a mis des coups dans le véhicule avant de provoquer les policiers. Il a tenté de frapper un policier.

La rébellion et les outrages sont avérés. Pour le crachat, je n’insiste pas. Monsieur a un casier fourni. Je demande au moins trois mois de prison.”

La défense a sollicité l’acquittement pour le crachat et le sursis probatoire pour les autres faits : “Mon client a un passé défavorable, mais il a pris des initiatives pour s’en sortir, en contactant une association pour lutter contre son addiction à l’alcool et une autre pour résoudre ses problèmes de violence.

Il a aussi des perspectives d’emploi.”

Jugement le 25 avril.