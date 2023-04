Certains particuliers au grand cœur ont hébergé ces hommes, ces femmes, ces enfants. Une situation qui devait être temporaire et qui se prolonge finalement de façon indéfinie. Une situation de moins en moins confortable pour certains, d’autant que la hausse du prix de l’énergie, l’inflation… n’aident pas.

Les cinq gouverneurs des provinces wallonnes en ont conscience et ont donc sollicité les Villes afin de trouver des toits permettant de soulager certains Belges.

Le gouverneur et son commissaire d’arrondissement lors d’une allocution de la bourgmestre, au centre administratif, en préambule à la visite en ville de l’hébergement. ©ÉdA

Mouscron a géré la mise en relation

Chaque chambre dispose d’un minimum nécessaire qui est fourni. ©ÉdA

Mouscron a pris le train en marche en dégotant un particulier qui a pu mettre un bâtiment vide à disposition disposant de chambres et d’espaces communs, site totalement approprié pour abriter 25 Ukrainiens au maximum, familles comme isolés.

La Ville est donc le relais et c’est la Province de Hainaut qui s’est assuré de l’adaptation du bâtiment afin de parfaire l’accueil. "La Province cherchait une structure d’accueil. Mouscron a géré la mise en relation avec un propriétaire privé mais ne gère pas elle-même cet accueil", souligne Brigitte Aubert.

Guy Bracaval, Laurent Harduin, le gouverneur et la bourgmestre ont reçu les explications du site au sein de l’un des espaces communs. ©ÉdA

C’est aussi la Province de Hainaut qui gère la vie du site au quotidien, en déléguant sa gestion à une société privée de gestion d’hébergements collectifs, Profirst. Cette dernière a confié les clés à deux Ukrainiennes, Katerina et Sabina, s’exprimant parfaitement en français, permettant un lien parfait entre francophones et ukrainophones. "Katerina est un élément hyperprécieux. Arrivée parmi les premières familles chez nous, il y a un an, elle a facilité nos relations avec les Ukrainiens. Elle s’est occupée entre-temps des centres de Frasnes et de Pecq", a insisté la bourgmestre.

Dans un premier temps, l’adresse doit donc servir à accueillir des réfugiés déjà présents à Mouscron. Ensuite, si la demande peut-être honorée, Fedasil pourra aussi y faire héberger des Ukrainiens venus en ligne directe de leurs terres fuies.

"C’est une réponse à l’Histoire"

Afin d’apprécier cette concrétisation sur le terrain, le Gouverneur de la Province de Hainaut, Tommy Leclercq, est venu ce mardi matin visiter le site en compagnie de la bourgmestre, Brigitte Aubert, et du commissaire d’arrondissement, Guy Bracaval. Plusieurs membres du collège communal les ont aussi accompagnés.

Le site dispose aussi d’une cour centrale. ©ÉdA

"Cet accueil est une mission qui relève de la dignité humaine. Le besoin de ces personnes est le même que celui que nous avons connu chez nous, en 1940, durant l’exode. Il n’y a pas d’autre comparaison. C’est une réponse à l’Histoire ! a expliqué M. Leclercq. Je suis à Mouscron dans un esprit heureux, en cherchant des solutions."