Mouscron : l’Envol se bouge pour le Télévie et revisite la comédie musicale “Starmania”, le 8 avril

Deux ans de préparation

Un travail de longue haleine qui a demandé beaucoup de préparation et de travail. “Après de nombreuses répétitions, le spectacle va enfin voir le jour. C’est la concrétisation de deux ans de travail ! “, précise l’éducatrice. Des résidents prêts à tout donner. “On ne sait jamais dire à l’avance ce que ça va donner mais je sais qu’ils donneront le meilleur”, confie Jessica.

”Nous sommes trop contents de faire ce spectacle, on écoute les musiques depuis longtemps. Ça y est, on peut enfin montrer le spectacle à nos familles”, révèle David, l’un des résidents de L’Envol. Un spectacle de deux heures et demie rythmé par la reprise de sons des années 80 et des chorégraphies réalisées au profit du Télévie, le 8 et, pour les institutions et les écoles, aussi, le 13 avril.

Tickets : 5 euros. Disponible auprès du guichet d’accueil du service des Affaires sociales et de la Santé, au Centre administratif (rue de Courtrai, 63, à 7700 Mouscron).