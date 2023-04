Dans le cadre d’un appel communal à projets incitant à la transition écologique sur notre territoire, un riverain, Alexandre Caudron exploitant l’un des lopins du potager, a répondu à l’appel citoyen. “J’ai lancé l’idée d’un écopâturage sur la parcelle arrière afin de nettoyer et d’embellir le paysage”, résume-t-il.

Le privé derrière le projet hurlu d’écopâturage, Alexandre Caudron, entouré par son double appui communal: David Leroy de la cellule Environnement et l’échevine Ann Cloet à l’Environnement. ©ÉdA

”Huit projets ont été initiés suite à cet appel dont celui d’Alexandre”, glisse David Leroy de la cellule Environnement complété par son échevine, Ann Cloet : “Dès qu’un terrain est disponible et que cela est possible, via la cellule Environnement, on essaie de créer un potager. On a une liste d’attente de personnes qui veulent une parcelle. Parallèlement, des projets pour “Mouscron Transition” ont été retenus dont celui-ci qui rentrait totalement dans la philosophie. C’est vraiment de la gestion durable.”

Le site a été clôturé, il a reçu quelques plants de la commune pour aussi y créer un verger et six brebis y ont été placées en janvier dernier. “Elles font parties des sept troupeaux de moutons de Soay que compte la commune, soit 32 têtes assurant de l’écopâturage sur toute l’entité et on rajoutera trois troupeaux, cette année”, continue M. Leroy.

Les quatre petits rassemblés sur un cliché. Et les mères aux aguets! ©ÉdA

Surprise, ces derniers jours : deux agneaux, puis un troisième, puis un quatrième sont nés… alors qu’il n’y avait aucun mâle sur le terrain ! Quatre femelles avaient en réalité été fécondées avant leur arrivée sur le site herseautois et leur gestation n’avait pas été constatée. “Les petits – trois femelles et un mâle – vont rester au minimum trois mois, le temps d’être sevrés. Le mâle va devoir être écarté pour éviter des risques de consanguinité”, conclut M. Leroy.