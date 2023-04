Adamo, Axelle Red, Helmut Lotti... à l’affiche de la Moen feest, tout près de chez nous, en juillet

Moen, c’est aussi un village qui accueille depuis le mois de mai 2022 un fameux festival musical, puisque la tête d’affiche n’était autre, l’an dernier, que l’Anglais James Blunt.

Axelle Red, une Flamande très appréciée en Wallonie. ©Serge Leblon

La Moen feest, qui vise un public diversifié et familial, aura à nouveau lieu cette année, sous chapiteau, du 7 au 9 juillet cette fois. La nouveauté: mille places en tribunes, avec plus de confort, seront aussi disponibles pour petits et grands.

Helmut Lotti est connu tant du public néerlandophone que francophone. ©BELGA

Si le line-up n’est pas encore clôturé, on peut déjà dire que la manifestation est susceptible d’intéresser le public francophone avec des noms très connus de ce côté-ci de la frontière linguistique.

Le Louvaniste DAAN, qui habite en Wallonie, chante aussi bien en anglais qu’en français. ©COM

Au programme en effet:

Vendredi 7 juillet

N ostalgic Friday avec Salvatore Adamo, Axelle Red, Abba Gold Europe, Helmut Lotti…

Samedi 8 juillet

Iconic Saturday avec Bart Peeters & De Ideale Mannen, Daan, Xink, Die Freddies, Gabriel Ríos, Meltheads, Dikke, Berre, De Dolfijntjes, The Mackenzie…

Dimanche 9 juillet

Family Sunday avec K3, Metejoor, Niels Destadsbader, Sarah & Bavo van Ketnet Jr., Likeme…

Prix des places: 45 et 60 euros les vendredi et samedi (gratuit pour les moins de 12 ans), 35 et 45 euros le dimanche (15 et 20 euros pour les enfants).

Moen Feest se déroule autour de la maison de vacances Trimaarzate.

www. moenfeest.be