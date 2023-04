Deux entrepreneurs viennent en aide gracieusement à la SPA de Mouscron : “ils méritent notre reconnaissance”

Dès lors, il fallait trouver une solution urgente pour assurer la viabilité du bâtiment. “L’un de nos bénévoles s’est proposé de contacter deux entrepreneurs mouscronnois qu’il connaît bien pour leur acheter du matériel. C’est une initiative louable, mais comment aurait-on pu les payer ? Les caisses sont presque vides”, poursuit la directrice de la SPA.

Le volontaire en question a finalement envoyé un message aux entrepreneurs pour leur demander gracieusement de l’aide. Mike Vanhoute et Manu De Souza (Vnh Toiture&Manu Toiture, pour ne pas les citer), ont prouvé que la solidarité mouscronnoise n’était pas seulement un principe abstrait. “Ils nous ont même demandé de ne plus hésiter et de les prévenir plus tôt, si nous étions à nouveau en demande. Compter sur de belles âmes nous motive à continuer notre engagement pour les animaux. “

”Leur montrer notre reconnaissance”

Tuiles, matériel de zinguerie pour faire la liaison entre les toitures ou plusieurs bastaings pour remplacer les poutres en bois, en fin de vie : les deux entrepreneurs se sont montrés généreux avec la Société Protectrice des Animaux. “Quand j’ai reçu le coup de fil, j’ai fait l’inventaire du matériel que je pouvais céder à l’ASBL. À l’entrepôt, on a trouvé et amené ce qui peut servir au chantier de la ferme”, assure Manu De Souza. “J’espère que notre matériel servira, car la ferme est dans un piteux état. “

”Ce sont nos bénévoles et l’un de nos employés qui vont faire les travaux de restauration dans les prochains jours. La moindre des choses était de mettre en avant ceux qui nous ont soutenus sans rien attendre en retour, de leur montrer toute notre reconnaissance”, reprend Laura Willen.

Une belle éclaircie dans un ciel toujours sombre pour la SPA. “Depuis 19 mois, le refuge est complet. Les abandons ne se calment pas. Sur une seule journée, on en a répertorié onze début avril. Chaque euro est important pour une prise en charge de qualité. Savoir qu’on a économisé plusieurs centaines ou plusieurs milliers d’euros, c’est salutaire pour l’association.”