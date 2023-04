Mouscron: un chèque de 50 500 € grâce au Bœuf gras 2023 !

Lorsqu’il s’agit de laisser parler son cœur mais aussi de prendre part à une festivité, ceux qui en ont la possibilité n’hésitent toujours pas à mettre la main au portefeuille.

Ainsi, c’est un magnifique chèque de 50 500 € qui a été dévoilé par le Kiwanis au sein du Domaine de la Blommerie qui accueillait le rendez-vous, ce samedi soir.

Une kyrielle d’aides tous azimuts !

Cédric Péridaens à la communication du Bœuf gras explique: "Cette soirée ne fut pas qu’une simple remise de chèques, nous voulions avant tout mettre en avant la dimension sociale du Bœuf Gras et expliquer pourquoi nous organisons cette soirée depuis 40 ans et à quoi servent les bénéfices engendrés.

Dans un premier temps, nous avons tenu à mettre en lumière les associations que nous aidons (parmi lesquelles l’Association Mouscronnoise Contre la Mucoviscidose (AMCM), Auti Bol d’Air, Chiara, Chemins Croisés, Les P’tits gins, Expé et Scouts) et d’ensuite présenter nos actions sociales, et plus particulièrement notre prochaine activité "Les Enfants à la mer" qui permet d’offrir à plus de 50 enfants mouscronnois une semaine de vacances à la côte belge pendant les prochaines vacances de printemps".

Ce fut aussi l’occasion de mettre en avant le partenariat du service club avec le Syndicat d’Initiative de Mouscron pour l’organisation du FestiKids qui se tient chaque année le second week-end de janvier. Et ce fut au passage l’occasion de remercier la Ville qui offre le transport en autocar des enfants pour cette journée et qui a encore appuyé le Bœuf gras par une nouvelle mise à disposition du Centr’Expo.

"Au total, le Kiwanis Mouscron a distribué 50 500 €. Le reste des bénéfices sera distribué au cours des prochains mois auprès d’autres associations et actions qui contribuerons à améliorer le quotidien de nombreux enfants de la région."