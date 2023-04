"Je n’ai pas d’autre choix, commente Élodie Braem, c ela brise mon petit cœur. Les fournisseurs ont monté leur prix et, bien que j’aie réduit mes marges, les tarifs ont fait fuir les clients."

Tout avait pourtant fort bien commencé, le 2 mai 2022, quand Élodie réalisait son rêve en ouvrant un magasin de bons produits rue de Wervicq, à deux pas du centre-ville. On y trouvait des légumes et des fruits des producteurs locaux, mais aussi du vrac, des œufs et toutes sortes de spécialités. Début 2023, elle remportait le prix du starter de l’entreprenariat.

" Jusqu’en janvier 2023, tout s’est très bien passé: les clients affluaient, on livrait à domicile, on proposait des petits-déjeuners, etc. Et puis, tous les fournisseurs ont augmenté leur prix. Comme je voulais vendre du frais, j’achetais toujours en petite quantité. Voilà pourquoi je ne pouvais pas concurrencer les grands magasins. J’achetais les tomates à 4,50 €/kilo, les raisins à 5,90 €, le choux-fleurs à 4,50 €, etc. Même avec une petite marge, vous imaginez à quel prix je devais les revendre. J’avais l’impression de voler les clients !

En plus, je n’ai pas été gâtée avec les travaux du centre. Quand c’était terminé, on a ouvert une tranchée sur le trottoir durant trois semaines avant d’attaquer la rue du Faubourg"...

Déjà embauchée !

Petit à petit la comptabilité a viré au rouge: "Je me suis dit qu’il fallait mieux arrêter et limiter les dégâts. Tous les jours, sauf les dimanches et mercredis, j’étais sur place de 8 à 19 h, tout cela pour ne rien gagner. Mon rêve se transformait en cauchemar. En plus, j’ai une famille, un mari et quatre enfants ".

Celle qui a travaillé 24 ans, en usine mais aussi 13 années comme aide-familiale, a téléphoné à l’ONEM pour savoir si elle toucherait des indemnités: "On m’a répondu que je n’avais droit à rien parce que je n’ai jamais été un seul jour au chômage ! C’est vraiment rageant quand on sait que les Ukrainiens sont arrivés en recevant directement de confortables aides sociales. Alors j’ai contacté une société qui recrute des aides-familiales à Courtrai et j’ai été prise directement. Le temps de liquider ce qui se trouve dans le magasin et je commence en mai. Une page se tourne mais je sais que je vais rebondir." C’est tout le mal qu’on lui souhaite !

Le président du Sidec, David Kyriakids, a réagi cette annonce soudaine: "J’ai le cœur déchiré lorsque l’on m’annonce la fermeture d’un établissement. Avec nos moyens limités, nous essayons de donner un petit souffle, avec des tombolas, des braderies, des semaines spéciales, avec les prix de l’entreprenariat, des primes d’ouverture, etc. Durant ces trois dernières années, le commerce a été soumis à rude épreuve et les fermetures viennent d’établir un nouveau record: + 9% par rapport à l’année dernière."