Mouscron: "Mots pour maux" se prolonge par Le Déclic d’un grand concert au centre culturel

Parmi les belles initiatives, il y a "Mots pour maux" lancée en 2019. L’objectif initial était de redynamiser les quartiers en y écoutant les jeunes, en parlant avec eux et en luttant ainsi contre l’isolement.

Le groupe "Mots pour maux". ©Com.

"On a eu l’idée d’aller directement dans les quartiers et dans les maisons de jeunes de Mouscron et d’Estaimpuis, avec l’aide du chanteur Zid. Pour l’échange, on a eu de nombreuses collaborations avec des artistes de la région et l’école de musique de Roubaix par exemple", se remémorent Khamssa et Alexis du Déclic.

Et puis le covid est arrivé. Il n’a fort heureusement rien mis à plat, juste imposé une pause. "Comme il y avait encore pas mal de restrictions, l’année dernière, on a lancé un concours par internet, en proposant aux jeunes qui aiment chanter de concourir et ce, peu importe leur style musical."

Parmi eux, huit talents ont été retenus pour participer à un concours scénique "Sing & Flow", le 26 mars 2022. Ils ont pu se produire sur les planches du Marius Staquet face à un jury. Des enregistrements ou encore un clip pour la gagnante ont permis de toucher du doigt ce que peuvent vivre les professionnels vivant de leur voix…

Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?

©Par ce grand concert, Le Déclic mène ses actions de prévention sociale et éducative au bénéfice des jeunes.

La belle histoire, c’est que tout ne s’est pas arrêté après ce rendez-vous musical, poursuivent Alexis et Khamssa ! "Non seulement les huit finalistes ont continué à se voir au Déclic mais d’autres les ont rejoints ! Ils voulaient se perfectionner musicalement mais aussi échanger sur la musique. Elle rassemble vraiment, c’est universel ! La musique fut aussi un prétexte pour aborder des sujets comme les inégalités, par l’entremise d’animations du pôle Égalité des chances et de Fedasil. Certains ateliers ont même reçu un soutien, une prise en charge".

Ce groupe composé uniquement de filles se produira ce dimanche, dès 15 heures, gratuitement pour tous, sur la scène du centre culturel qui est partenaire de la démarche du Déclic.

"Un 2e groupe –"Cohésion"– se produira par le rap. Ce sont des jeunes qui ont vu ce qu’on faisait et qui n’osaient pas franchir le pas. Là, c’est un groupe composé uniquement de garçons… et d’Éléonore qui fait partie des deux groupes !"

Le groupe "Cohésion" qui a osé franchir le pas grâce au Déclic… bien-nommé! ©Com.

"On a commencé par de l’écriture et voilà qu’ils arriveront tous sur la scène aussi. C’est très valorisant de pouvoir vivre ça. On introduira les concerts avec Fedasil représentés par deux chanteurs, deux musiciens et une chorale tandis que l’entracte sera assuré par les juniors des Mouscrobes. Le chanteur Zid interviendra aussi."

Réservation par SMS souhaitée (nom, prénom, nombre de places) au 0470 622 438.