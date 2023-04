Il insulte son père et traite les policiers à Mouscron

”Vous devenez insultant quand vous consommez ? Vous avez un problème avec l’alcool ? Avec l’autorité aussi ?”

Le prévenu ne répond pas vraiment aux questions de la présidente. “En plus, vous avez dit aux policiers que vous connaissiez le chef de corps. Pourquoi ?”

Le prévenu s’explique un peu : “Je me suis énervé quand ils m’ont fait monter dans le combi alors que je pensais rentrer avec mon père”.

Il les traite de cow-boys

Le procureur du Roi a souligné que l’attitude du prévenu à la barre était dérangeante. Elle l’était aussi le jour des faits. “La police avait été appelée pour une personne qui se trouvait sur le parking d’un fast-food et qui invectivait les clients. Les gens qui vont là en famille n’ont pas envie d’être importunés de la sorte. Il était hystérique et recherchait sa voiture.

La police a commencé à l’aider à la retrouver. Or, il était venu à pied ! Son père est alors arrivé pour le ramener et le prévenu l’a insulté. Il a traité les policiers de connards et de cow-boys et a essayé de les intimider en disant qu’il connaissait le chef de corps. Il a eu des paroles désagréables. Je requiers un mois de prison”.

La défense reconnaît que quand il a bu, son client est “offensif verbalement.” Elle a sollicité une peine de travail. “Il a son caractère mais n’est pas méchant. À titre subsidiaire, nous demandons le sursis.”

Jugement le 15 mai.