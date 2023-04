Plusieurs véhicules de la zone de police de Mouscron sont descendus sur les lieux. On ignore qui a été tué et dans quelles circonstances. On sait que l’occupant de la maison, âgé d’une quarantaine d’années, n’est pas la victime. Cette personne habite là depuis une dizaine d’années et est connue pour des addictions ; la police a déjà été amenée à intervenir pour des tapages à plusieurs reprises.

Des scellés apposés à la porte d’entrée du numéro 184.

Des inspecteurs de la police fédérale ont été chargés de l’enquête. La police technique et scientifique de Mons-Tournai a été envoyée sur les lieux pour recueillir des indices utiles à l’enquête.

Ce jeudi matin, la rue avait retrouvé sa tranquillité ; seuls témoignaient du drame les scellés apposés à la porte d’entrée du numéro 184.

C’est la triste loi des séries à Mouscron. Voici un mois, rue de Bilemont cette fois, à un kilomètre environ de ce nouveau drame, un père de famille avait tué à l’arme blanche sa fille âgée de 29 ans.

