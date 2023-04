Grégory, 34 ans, qui était sorti avec la sœur d’Ilias, ne nie pas les faits. Entre les deux, la tension est toujours palpable. Dès qu’ils se croisent, ça se passe mal !

”Mais il m’a cherché. Il est sorti de sa voiture ce jour-là”, dit Grégory. “Et vous, vous avez passé la sixième, lui rétorque la présidente, Vous vous êtes déchaîné sur lui.”

La présidente fait remarquer au prévenu que son propre fils était présent au moment de l’altercation et qu’il était mort de peur. Grégory n’a plus droit au sursis simple vu ses antécédents. “Oui, je suis impulsif”, concède-t-il.

Va te pendre comme ton père

Ilias s’est donc constitué partie civile et a indiqué que le prévenu avait eu des mots très durs à son encontre : “Il savait que mon père s’était suicidé et il m’a dit que je pouvais aller me pendre comme mon père avec la laisse du chien ! Moi, je n’ai porté aucun coup. À un moment, je suis parvenu à le mettre au sol mais ensuite, il a repris le dessus et m’a roué de coups. Il s’agit de coups et blessures volontaires”.

Le procureur a requis un an de prison avec sursis probatoire. Parmi les conditions, que le prévenu suive une formation pour gérer son impulsivité.

Grégory a sollicité le sursis probatoire. Jugement le 15 mai.