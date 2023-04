Les pompiers hurlus et de la zone Fluvia (disposant de 21 casernes dont certaines très proches de Mouscron) ont travaillé de concert. ©ÉdA

Un début d’incendie dans une habitation s’étant déclaré, la proximité avec la frontière linguistique a déclenché une alerte chez les pompiers mouscronnois comme auprès des Flamands, ceux de la zone Fluvia.

Une enfilade de camions de pompiers, ce vendredi soir, rue de Menin. ©ÉdA

En tout, six camions et les véhicules de commandement sont intervenus, en plus de la police de Mouscron et d’Ores. Les hommes du feu venus en voisin ont rapidement pu repartir avec deux de leurs imposants véhicules.

Le feu ne s’est pas propagé. Il a cependant fallu bien aérer le bâtiment. ©ÉdA

L’intervention était localisée au 609. Les soldats du feu sont intervenus sous le commandement du lieutenant Hubaut qui précise :

”Il s’agit d’un feu d’origine électrique qui a pris un niveau d’une cloison en bois se situant dans un hall de nuit, un problème à hauteur d’un transformateur et d’une boîte de dérivation. Ores a été amené à condamner l’installation électrique mais il n’y a pas énormément de dégâts. Il a” juste” fallu démonter une partie de la cloison pour vérifier que le feu ne se propageait pas derrière”.

Le logement n’a donc subi que quelques dommages mais, le temps de réparer l’installation électrique et donc de rétablir le courant, un relogement s’avère nécessaire. L’habitante et son chien ont pu être hébergés chez un proche.