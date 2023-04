Les bassins du parc de Mouscron vont être réaménagés

La bourgmestre a proposé aux élus de voter une nouvelle phase: "Il s’agit du réaménagement des bassins. Les objectifs sont les suivants: davantage de biodiversité (facilité d’entretien), la résilience, c’est-à-dire la réutilisation de l’eau stockée ainsi qu’un mouvement d’eau rénové et adapté. Il y a plus de trente ans que cela a été fait donc il est grand temps qu’on nettoie ces bassins du parc. Afin d’impacter le moins possible les activités sportives et culturelles organisées au sein du parc, les travaux seront programmés durant la période d’hiver".

Un chantier de près de 609 000 €.

"Il restera encore une dernière phase: le kiosque qui poursuit cette réflexion mais dont les travaux de toiture seront déjà faits cette année", a promis la bourgmestre.