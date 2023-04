Mouscron : pour payer ses factures, Sylvie transforme sa friterie en karaoké&salle de réception (vidéo)

Une salle de réception pour 60 personnes

Les locaux d’Au Festival de Mouscron peuvent accueillir jusqu’à 60 personnes assises. “C’est notre activité principale désormais. Le karaoké, c’est du bonus finalement. Ça nous permet de proposer autre chose, de faire connaître la salle et ça offre au client une petite surprise ou une idée de sortie après ses frites. “Tous les vendredis ne se ressemblent pas. “Parfois, les places sont chères. Parfois, c’est plus calme. Mais quand tout roule et que nous arrêtons les friteuses pour profiter de la soirée, l’ambiance est superbe. Souvent, on fait friterie de 18h30 à 21h30 et soirée karaoké dans la foulée. “

Quand on lui demande si elle ne regrette pas de prendre ses distances avec la vie d’une frituriste traditionnelle, Sylvie balaye nos interrogations d’un revers de main. “Je m’épanouis davantage dans la location et l’organisation de réceptions. Sans doute parce que je cuisine encore puisque je propose un service traiteur avec la salle, en plus de la décorer. De toute façon, on galérait bien trop pour tenir la friterie.” Cet ingénieux compromis lui permet de payer à nouveau ses factures sereinement… et d’engranger quelques réservations pour les prochains mois. “C’était la bonne décision”, conclut-elle.

Renseignements au +33.6/79.71.43.79. Facebook&Instagram : Au Festival de Mouscron