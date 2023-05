En pleine concentration face au public mouscronnois. ©Snooker Themis

Hésitation du changement

Et dire qu’il ne devait pas venir… Une phrase tellement bateau mais qui s’impose, comme l’explique Greg Russi, l’un des gérants du Themis, le snooker hurlu : “A la base, c’est Stephen Lee qui devait venir faire une exhibition chez nous mais, à une semaine de la soirée, il a dû annuler pour raison familiale, ne souhaitant plus venir d’Angleterre.

C’est un ami, Yannick Poulain, plusieurs fois champion de France et connaissant donc pas mal de professionnels, qui m’a proposé Luca Brecel en remplacement. Ce n’était plus le même tarif et cela a donc suscité la réflexion. J’avais notamment peur que les personnes inscrites se désistent. J’en ai discuté avec mon associé (Ndlr, Ben Plachez). Yannick m’a dit de ne vraiment pas m’inquiéter, que le public serait au rendez-vous”.

Effectivement, alors que 50 réservations avaient déjà été validées pour Stephen Lee, à l’annonce de son remplacement par Luca “Belgian Bullet” Brecel, “ça s’est rempli en une journée ! On avait fixé une jauge maximale de 70 personnes mais, face à la demande, on a accepté de monter jusqu’à 82 personnes”.

”Quelqu’un de bien”

Par confort pour l’exhibition, la salle de la place de la Justice a donc été privatisée. Et le public n’a pas été déçu, souligne Greg : “Luca s’est équipé avec sa tenue de compétition et a joué face à nous. Il a fait des coups incroyables, ceux qui connaissent bien le snooker et la difficulté à déplacer les billes de cette façon n’en revenaient pas”. Une fois la prestation assurée, échange, photos et autographes ont été donnés avec générosité. “Il est d’une grande gentillesse, presque timide. On voit que c’est quelqu’un de bien, de simple, sans prétention.”

La progression unique au championnat du monde a bien sûr été scrutée. “On n’y croyait pas, on l’a regardé sur l’écran, à la salle, sourit notre interlocuteur. J’avais des inquiétudes avec le changement d’invité à une semaine de l’échéance, envisageant d’annuler et de rembourser les gens, même si je savais qu’un champion en remplacerait un autre. C’était quand même la première fois que nous organisions une exhibition chez nous. Aujourd’hui, j’en suis tout sauf déçu. Certains le sont par contre en disant “Si j’avais su !”.”