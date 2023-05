Un circuit de quads pour enfants accessible à Obigies

Toutes les séances aux “P’tits s’quadeurs” commencent de la même manière. Christian et Sonia équipent les jeunes pilotes d’un casque et de gants et leur expliquent les différentes règles de sécurité. “Tout d’abord, on leur apprend à contrôler le quad : lâcher la main qui se trouve sur l’accélérateur pour s’arrêter, utiliser les freins pour ralentir, et diminuer la vitesse dans les virages. Ensuite, on aborde les différents panneaux que l’on retrouve sur le circuit. Les enfants font un premier tour pour se rendre compte, et comprennent rapidement qu’il y a des endroit où il est nécessaire de ralentir, notamment devant le passage pour piéton”, s’amuse Sonia qui passe régulièrement sur les clous pour rendre la situation plus vraie que nature.

Un circuit ludique de 370 mètres

Les quads sont accessibles aux enfants de moins 1m35, de 3 à 10ans. Christian adapte la vitesse des engins en fonction, ceux-ci roulent jusqu’à 25km/heure, mais peuvent être bridés à 5km/heure, ou plus. “Le but, ce n’est pas de gagner une course, mais de respecter le code de la route, même si, bien sûr, l’esprit de compétition anime toujours les enfants”, précise Christian.

Le circuit des P’tits s’quadeurs est l’un des rares en Belgique a proposé une piste extérieure et intérieure. L’ensemble forme un parcours de 370 mètres, sur une surface totale de 2400 mètres carrés. “Lors qu’il fait mauvais, nous pouvons fermer la partie extérieure. Le circuit étant tracé par des ballots de paille, il peut également être modifié en cours de session pour plus d’amusement. Il est également possible de déplacer notre matériel pour créer un circuit plus court lors d’événement, comme nous l’avons déjà fait à Léaucourt et à Estaimpuis, par exemple. Tout est modulable ! “, explique le créateur du concept obigeois.

Les P’tits s’quadeurs sont ouverts le mercredi et le samedi sur réservation. Il est également possible de réserver un autre jour pour un groupe plus conséquent. La session d’une demi-heure revient à 15euros par enfant. Pour toute fête d’anniversaire, des formules spéciales existent.

Pour plus d’informations contactez les P’tits s’quadeurs au 0475/915292.