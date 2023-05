L’expédition punitive a failli virer au drame à Mouscron

À la base, Bruno voulait aider un ami : "Je l’avais retrouvé plusieurs fois en pleurs et je voulais l’aider à récupérer ses affaires, sa machine à laver, son sèche-linge".

Les appareils électroménagers se trouvaient chez un certain Joachim. Bruno a donc pris la route du domicile de Joachim, tout en prévenant son fils. "Viens, je vais me bagarrer", lui avait-il envoyé par message. Il avait aussi embarqué Gaetan, qui conduisait la camionnette.

"J’ai pris un marteau et mon fils avait un pied-de-biche, explique Bruno. Mais à la base, ce n’était pas pour frapper. Quand il a mis sa main dans le coffre de sa voiture, j’ai cru qu’il allait saisir quelque chose. On ne voulait pas en arriver là. C’était juste pour l’intimider. Mon fils lui a porté un coup. J’ai l’impression d’enfoncer mon fils en disant ça".

La victime s’en était tirée avec des fractures, dont une du nez, ainsi que des plaies au visage. "Jamais on n’a voulu le tuer. J’étais sous influence de l’alcool et de la drogue. Depuis la prison, j’effectue des démarches pour ne plus consommer."

Samuel, le fils de Bruno, précise que lui aussi avait bu et consommé des stupéfiants : "Oui, j’ai porté un coup".

Quant à Gaetan, qui conduisait la camionnette, le procureur lui a demandé pourquoi il l’avait garée à 50 mètres du domicile de la victime. "Je ne sais pas vraiment. J’ai attendu un peu et puis, quand je suis arrivé, j’ai séparé tout le monde."

"Des shérifs"

L’avocat de Joachim souligne qu’il a été touché au crâne. "Il a encore été frappé au sol dans le dos. C’est une véritable expédition punitive. Il a reçu des coups de marteau à la tête".

Pour le Procureur du roi, "ils se sont pris pour les shérifs de Mouscron. Le troisième prévenu a conduit les deux autres sur les lieux. S’il n’a pas participé à l’agression, il y a non-assistance à personne en danger."

Pour le père et le fils, le procureur estime que l’alcool et la cocaïne n’excusent rien. Le ministère public a requis 6 ans contre le père et le fils et 3 ans avec sursis contre le chauffeur.

La défense dans son ensemble nie toute intention de tuer et sollicite l’acquittement pour la tentative d’assassinat. Pour le reste, elle a demandé pour le père le sursis probatoire pour ce qui excède la préventive, pour le fils le sursis probatoire et pour le chauffeur le sursis simple. Jugement le 25 mai.