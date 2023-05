Il semble déjà si loin, ce petit local en location où Art&Dessins a vécu ses premiers balbutiements. Dix ans plus tard, l’espace de création niché au 142 de la rue Cardinal Mercier, à Dottignies, a trouvé son public. Une décennie d’expression par le crayon ou le pinceau cultivée par Sandrine Vyncke.

À anniversaire exceptionnel, rendez-vous exceptionnel: les travaux des différents ateliers seront exposés durant tout le week-end au dernier niveau du Marius Staquet, en l’espace Brel.

"C’est une exposition des travaux de l’année 2022-2023 proposée en deux parties: celle des enfants-adolescents qui sont une trentaine et celle des adultes qui sont une quinzaine. Différentes techniques ont été utilisées", résume notre interlocutrice.

Vision contemporaine de Popeye à l’acrylique. ©ÉdA

Le groupe des adolescents est une nouveauté de cette année.

"Ce sont en réalité les enfants qui ont fréquenté l’atelier et qui ont grandi ! Ne s’y retrouvant plus avec les petits mais souhaitant quand même continuer avec la technique qu’ils ont trouvée et qu’ils apprécient, j’ai donc rajouté ce moment, le mercredi, de 16 à 17 h 30. En ce moment, ce sont les crayons polychromos qui ont beaucoup de succès."

A défaut de tirer la langue, on a le sourire devant pareille diversité artistique. ©ÉdA

Les cimaises exposent aussi d’impressionnants formats aux portraits expressifs mariant acrylique et pastel.

On les doit à Sandrine elle-même. "Je trouve le temps après les ateliers: quand Steven (Ndlr, D’Heygere, son mari) fait de la musique, je peins de mon côté. C’est l’échappatoire de chacun."

Certaines œuvres présentées seront à vendre, si vous avez un… ou plusieurs coups de foudre !

"Il y aura également un stand d’animations pour les enfants ainsi qu’un bar avec planches apéros notamment", conclut notre interlocutrice.

©ÉdA

Entrée gratuite. Samedi, dimanche et lundi, de 14 à 18 heures.