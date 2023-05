Mouscron : ados afghans et petits belges s’affrontent au cricket lors des stages sportifs

Certains jeunes pratiquants de cricket désiraient pouvoir jouer avec de nouvelles personnes, pouvoir rencontrer d’autres mouscronnois ou belges par l’intermédiaire par ce sport. "Malheureusement, ils n’ont pu en rencontrer aucun car ce sport n’est pas pratiqué ici."

Constat implacable… qui a suscité un projet fou ! "Les MENA ont émis le souhait de pouvoir faire connaître leur sport, de pouvoir partager leur passion. " Suite à une réunion avec la Ville de Mouscron, germe alors l’idée d’intégrer une initiation au cricket.

L’idée fait son chemin, séduit le service des sports de la commune et se concrétise pendant les vacances scolaires de mai !

Omidullah, formateur et éliminé sur un lancer parfait !

Jeudi dernier, c’était le grand jour. Omidullah, le capitaine de l’équipe de cricket de Fedasil Mouscron, s’est pris au jeu de l’animateur principal, bien accompagné par six de ces coéquipiers. C’est que le jeune demandeur d’asile maîtrise plutôt bien la langue de Molière.

Pendant 2h30, les participants mouscronnois des stages sportifs ont testé une activité qui n’avait jamais été pratiquée auparavant au hall Max Lessines.

Manier la batte, lancer avec le rebond, saisir l’esprit du jeu et terminer par un grand match où enfants et MENA étaient mélangés. 2h30 d’une belle camaraderie et… ô surprise ! Omidullah est éliminé par Gabin, un enfant du stage, grâce à un lancer frisant la perfection. L’ado afghan sort du terrain la mine basse, provoquant l’hilarité de ses camarades

Cette première séance d’initiation devrait être suivie d’une seconde, lors de la deuxième semaine des stages sportifs de la Ville de Mouscron.

Omidullah, demandeur d’asile mineur : "Plus tard, on rejouera tous ensemble"

Qu’elle semble loin la timide tentative d’octobre 2022. Pendant les vacances de Toussaint, les animateurs de Fedasil organisaient une journée dédiée à la découverte du cricket au Parc communal. S’ils ont réussi à attirer une dizaine de jeunes mouscronnois ce jour-là, cette première approche n’était que les prémices d’une initiation désormais gérée avec le service des sports de la Ville de Mouscron.

"C’était génial ! J’ai adoré cette journée avec vous tous", lance Omidullah à son auditoire. En grossissant le trait, les 2h30 de cricket laissent l’impression qu’elles ont davantage rapproché les jeunes demandeurs d’asile des petits mouscronnois que les adultes du Refuge à ceux de la cité des Hurlus, en quatre ans. "Vous avez été gentils, appliqués et certains d’entre vous sont déjà de très bons joueurs", constate le jeune formateur du jour.

"Ça fait beaucoup de bien ce genre d’activité parce que ça nous permet de partager notre passion, de la faire découvrir et de voir que, peut-être, plus tard, certains des enfants voudront y jouer et qu’on pourra le faire tous ensemble. Je me réjouis déjà d’être jeudi prochain pour recommencer ! ", conclut le jeune afghan.