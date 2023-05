Mouscron: incursion sur le chantier de la future résidence service (photos)

Vincent Verdure, le promoteur de la résidence service à son nom, aux côtés de Yasmina Madani, l’infirmière référente du futur site, et de Carole Masquelier, responsable du service Promotion immobilière de DL Groupe en charge de la vente des futurs espaces. ©ÉdA



Le projet avait suscité de la méfiance, même lors d’un conseil communal de 2020, craignant la présentation d’un site pour senior alors que ce serait en réalité un bloc quelconque de logements…

Le promoteur réaffirme s’il le faut qu’il s’agira bien d’une résidence pour seniors de 42 appartements médicalisés. Ils auront quasiment tous la même surface.

"Ce projet est un parfait compromis, quand le maintien à domicile devient compliqué mais qu’on n’a pas envie d’aller en maison de repos, avec tout le respect que j’ai pour elles. Les seniors qui y vivront auront le choix entre différents packs, en fonction de leurs envies ou de leur degré de dépendance", lance Vincent Verdure, promoteur du projet.



Le premier pack, médical et bien-être, ce sera notamment "une aide pour la toilette". Pour le pack gourmet, notre interlocuteur fait le parallèle avec un hôtel. "On pourra aller au petit-déjeuner qui sera un vrai buffet comme à l’Ibis plutôt que de devoir se contenter de tartines/confiture comme unique choix imposé. On pourra ne profiter que du repas de midi ou, au contraire, apprécier tous les autres. Il y aura un vrai chef qui permettra de cultiver le plaisir de la table.

À un certain âge, on n’a plus forcément envie de cuisiner pour soi seul. A contrario, on pourra se passer du pack si on veut encore faire sa "popote" soi-même puisque chaque logement sera équipé en conséquence." La formule technique, ce sera "le nettoyage, assurer les déplacements…"



L’intérêt de ces packs à la carte, c’est de répondre aux attentes diverses. "Une personne encore autonome viendra ici, en un lieu convivial, pour briser la solitude quand une autre s’y installera car elle n’a plus sa mobilité d’avant. On pourra assurer le blanchiment du lit, le matin, qui ne nécessite pas forcément une infirmière et cela fera aussi de la compagnie."

Le pack all-in regroupant les trois "sera aussi proposé, financièrement plus intéressant. Il ne faudra alors plus penser à rien…" En outre, "il y aura toujours un concierge présent, on pourra avoir son animal de compagnie et profiter du jardin de 6000 m2. Il y aura des services tels que coiffure, kiné, pédicure, balnéo, sauna…"

Une extension, soit une 2 phase, se projette afin de compléter un peu plus encore l’offre, "notamment avec de la location d’espaces commerciaux et une piscine à l’étage qui permettra la rééducation le matin et aux petits enfants en visite de s’y amuser l’après-midi !"



Pouvoir acheter

Chaque espace est mis en vente par DL Groupe, structure hurlue représentée par Carole Masquelier, responsable du service Promotion immobilière. "Soit on achète pour soi, soit on est un investisseur séduit par le projet. C’est investir et rendre service en même temps à des personnes qui ne pourraient pas être propriétaires. Les prix peuvent paraître élevés au premier abord mais ils incluent les m2 conséquents des parties communes", glisse notre interlocutrice, complétée par Vincent Verdure: "C’est un concept qui fonctionne bien en France ou à Bruxelles. Comparativement, c’est pour rien. Quant à ceux qui seront locataires des lieux, les prix ne pourront pas être excessifs puisqu’ils doivent être soumis et validés par le Ministre.



Il n’y a que 120 lits en résidence service, à Mouscron, pour une ville de près de 60 000 habitants ! Finie, ce sera la plus grande résidence service de l’entité et les gens pourront acheter leur appartement, ce qui ne se fait pas ailleurs. En février prochain, le bâtiment avec châssis posés sera terminé. Les premiers occupants devraient pouvoir accéder à leur espace fin 2024".

