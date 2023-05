Parmi les huit hommes et les deux femmes, on retrouve un agriculteur actif en Wapi : jeune quinquagénaire, Didier est agriculteur à Pottes.

Il élève des Blanc Bleu Belge et cultive des terres dans la ferme reprise à ses parents qui habitent non loin de chez lui.

”J’ai beaucoup d’amour à donner, de tendresse”

Célibataire depuis longtemps, l’homme sociable et souriant souhaite donc trouver l’amour via une exposition cathodique.

”Il y a certainement quelqu’un qui m’attend quelque part […] Une femme dans ma vie pourrait me combler de bonheur et je pourrais la combler aussi […] Mon cœur est prêt à s’ouvrir pour une femme prête à me comprendre et à m’aimer”, a-t-il notamment expliqué à Sandrine Dans lors de la diffusion de l’émission visant à trouver l’âme sœur.

Nouveauté, cette année : Didier comme les autres ne liront pas les lettres des prétendantes : toutes celles qui contacteront la production seront invitées à un rendez-vous filmé. Un face-à-face direct plutôt qu’une sélection préalable qui sera diffusée dans quelques mois, certainement à la rentrée.

Les prétendantes peuvent postuler sur le site ou via mail : amour@rtl.be.