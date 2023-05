Mouscron: À l’Ascension, cap vers la Fontaine Bleue et la nature

"Des activités pour tous les goûts, plus intéressantes les unes que les autres et à vivre en famille, annonce Christophe Gruwier. Pour proposer ce beau programme, nous pouvons compter sur de nombreux partenaires qui proposeront ces animations au cours desquelles petits et grands trouveront de quoi s’émerveiller en cherchant, en touchant, en sentant et en goûtant les merveilles de la nature qui nous entourent."

Des spécialistes de plusieurs associations emmèneront ainsi petits et grands à découvrir, au gré de balades: les araignées (de 10h à 12 h), les oiseaux (de 9h à 12 h), les habitants de la mare (de 14h à 16 h 30), les arbres et leurs hôtes (de 9h à 12 h), les petites bêtes (de 14h à 16 h) et le monde de la nuit (de 20h à 23 h). La Cellule Bien-être Animal proposera également une balade canine de 2,8 km, accompagnée des chiens de la SPA. Départ à 14 h, au départ du local de la Hulotte.

D’autres ateliers rythmeront la journée: cuisine sauvage (de 10h à 12h et de 14h à 16 h 30), photographie nature (de 14h à 16 h 30), apiculture (de 14h à 16 h 30) et créations et merveilles de la nature (de 14h à 16 h 30).

À 17 h, la compagnie "Compost" proposera le spectacle "Big bang", à la Planche Fontaine (sur réservation 056 860 150) tandis que la journée se clôturera, à 20 h, par une veillée spectaculaire au cours de laquelle Schelpenman fera découvrir sa musique à partir de coquillages.

Toutes les activités sont gratuites.