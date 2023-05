Cette projection est possible avec le projet Peacing, création musicale d’Eloi Baudimont et de sa Fanfare détournée. “On s’appelle comme ça car il n’y a pas que les instruments classiques d’une fanfare chez nous. Elle est née en 2009 d’un constat : j’ai longtemps dirigé La Fanfare de Mourcourt. C’était festif, les gens attendaient cela et j’étais” coincé” dans ce type de répertoire. C’est pour pouvoir faire autre chose, comme ce qui est présenté ici, que La Fanfare détournée est donc née.”

Prêt à mouiller le maillot, Eloi Baudimont en pleine immersion dans l’ancienne piscine de Mouscron! ©ÉdA

Les deux séances dureront 35 minutes et ne comprendront qu’un seul morceau.

Lors des répétitions que nous avons pu suivre cette semaine, nous avons été bluffés par l’acoustique du paquebot de la place Charles de Gaulle, en plein centre-ville hurlu.

Un chœur dans le fond du bassin, des musiciens aux cabines supérieures et le public plaisamment immergé au milieu! ©ÉdA

Un hommage à Ségolène Denis

Un rendez-vous qui rendra par ailleurs hommage à Ségolène Denis, l’une des deux violonistes de la formation. “Peacing comprenait deux violons et on ne la remplacera pas. Sa partie sera silence.”

Un mannequin portant les vêtements de Ségolène Denis, membre de la fanfare disparu en septembre dernier, sera au milieu du public. Absente et tellement présente en même temps… ©ÉdA

Une première tentative qui pourrait mener à une tournée en d’autres lieux ensuite. “Ce concert à Mouscron est un laboratoire. Si ces rendez-vous s’avèrent être une bonne idée, alors on démarchera ailleurs, en présentant nos images. On pourrait même imaginer que le chœur soit dans l’eau !”

Un chœur dans le fond du bassin, des musiciens aux cabines supérieures et le public plaisamment immergé au milieu! ©ÉdA

Notre interview détaillée dans les coulisses des répétitions à lire ce samedi.

Entrée : 10 € sur place – gratuit pour les enfants.