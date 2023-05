Ploegsteert : deux motards fauchés par un conducteur fou

Les témoins se sont dirigés immédiatement vers les victimes : “La voiture est partie en tête-à-queue, a percuté un muret et a fini sa course dans un fossé plus de deux cents mètres plus loin que l’impact ! À notre grand étonnement, l’homme d’une trentaine d’années a pu s’extraire seul de la voiture. Il n’était pas très clair dans ce qu’il disait, a marmonné qu’il revenait d’un tournoi. On n’avait pas l’impression qu’il se rendait compte de ce qui se passait !”

Quant aux infortunés motards, leur situation est plus préoccupante. Le monsieur, qui conduisait l’engin, était dans un état grave, sérieusement touché aux jambes. Les services de secours ont dû le stabiliser avant de le transférer à l’hôpital. Sa passagère, plus légèrement blessée, a également été conduite à l’hôpital. Le conducteur de l’Audi a nécessité la présence d’une troisième ambulance.

Cet axe de grand passage a été bloqué durant près de deux heures avant d’être mise en situation alternée jusqu’à tard dans la nuit. Les pompiers ont effectué un nettoyage de chaussée. Les débris de la voiture s’éparpillaient sur plusieurs centaines de mètres !