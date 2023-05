Des travaux jusqu’au 26 mai, Barrière de Bury et Neuve Chaussée à Péruwelz

Jusqu’au vendredi 26 mai à 17 h, l’arrêt et le stationnement sont interdits au carrefour de la Barrière de Bury vers Leuze. La circulation au carrefour de la Barrière à Bury vers Leuze sera interdite (sens Péruwelz-Leuze) et s’effectuera par une déviation via la N50 (Braffe, Baugnies, Barry), N7 et la N60d.

Jusqu’au vendredi 26 mai à 17 h, l’arrêt et le stationnement seront interdits au carrefour vers l’E42 (sens Leuze-Péruwelz). La circulation de la Barrière de Bury vers la E42 (sens Leuze-Péruwelz) s’effectuera par une déviation via la N50, la rue de Péruwelz et vers la rue du Grand-Vent.

La société Hubaut Travaux Publics va aussi intervenir pour le compte du SPW pour une réfection de revêtement à la Neuve Chaussée, à hauteur du rond-point Polaris. Jusqu’au mercredi 26 mai à 17 h, l’arrêt et le stationnement seront interdits à la Neuve Chaussée, à hauteur du rond-point Polaris, dans la portion comprise entre le car-wash et l’entrée du rond-point (sens Leuze-Péruwelz). La circulation vers la rue Neuve Chaussée dans la portion comprise entre le car-wash et l’entrée du rond-point s’effectuera par une déviation via la route secondaire vers la rue du Grand-Vent rejoignant le rond-point Polaris.