Cinq villes ont été visitées : Messines, Heuvelland, Boeschèpe, Godewaersvelde et Bailleul. Quatre autres structures de land art ont été construites en Wallonie picarde à Ellezelles, Mont-de-l’Enclus, Saint-Sauveur et Flobecq.

Vue sur les bois de Ploegsteert

Dans le cadre du projet Interreg V France-Wallonie-Flandre “Ruralité”, les partenaires du projet ont développé diverses expériences touristiques. L’une des actions du projet était l’aménagement d’aires de repos ludiques avec des structures de land art sur les monts, le long de chemins de randonnée, pour y contempler les paysages et découvrir des coins cachés.

C’est ainsi que, vers 10 h 30, la députée provinciale Sabien Lahaye-Battheu, par ailleurs présidente de Westtoer, a débuté cette journée en inaugurant l’œuvre Le Nid, placée à l’arrière du site de la Tour de la Paix, à Messines. Ce lieu, qui était un poste stratégique lors du premier conflit mondial, offre une magnifique vue sur Ploegsteert et ses bois. D’évidence, l’art et la nature y font bon ménage.

Des branches de saules tressées

L’œuvre, de forme sphérique, a été réalisée par l’artiste Bram Vanhoof, qui fait partie du Collectif Bowerbird, avec une collaboration de la société JNC International spécialisée dans l’architecture paysagiste. Par-dessus une structure métallique, on retrouve des branches de saules piquées en terre, qui vont se développer et donner de la couleur à une œuvre vivante.

Parallèlement, une carte touristique gratuite a été créée avec dix circuits pédestres ou cyclistes, parcourant la chaîne des monts des Flandres et la Wallonie picarde. Tant en français qu’en néerlandais, des podcasts sont accessibles avec des histoires. Et n’oublions pas qu’à proximité des œuvres, des bancs de pique-nique permettent de se poser dans des paysages magnifiques. Assurément un atout de plus pour Messines !

En plus des beaux circuits de balade qu’elle comptait déjà, la plus petite ville de Belgique offre une double visite intéressante de son église. En effet, la crypte romane du XIe siècle, qui est ouverte en permanence sous caméras, renferme la sépulture d’Adèle de France qui, en 1060, fonda à Messines une abbaye de femmes.

En 1914, Adolf Hitler fut soigné dans la crypte transformée en infirmerie. Depuis avril 2022, toujours en accès libre, il est également possible d’accéder à une plateforme d’observation panoramique située au sommet de l’église. La montée des marches permet de passer à côté du carillon de la paix, avec ses 58 cloches. De belles balades en perspective !