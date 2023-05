Course de brouettes à Comines: 163,2 km parcourus !

Profitant d’une belle ambiance et d’une météo clémente, la journée s’est déroulée sous les meilleurs auspices. Le départ des sept équipes a été donné sous le coup de 11h par la bourgmestre Alice Leeuwerck. Le principe: effectuer le plus possible de tours d’un circuit défini, durant quatre heures, en poussant une brouette avec quelqu’un dedans… Amélie Derycke a joué les commissaires en chef.