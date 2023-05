Triste constat au club canin de Mouscron : "On a eu besoin de quarante sacs-poubelle pour évacuer toutes ses crasses"

Elle a pu identifier le responsable: un homme qui s’était déjà fait remarquer à Mouscron il y a quelques années en vivant comme un ermite au milieu de ses déchets et parmi ses moutons. Les moutons du "berger", ainsi qu’on l’a surnommé, ont été saisis en raison du manque de soin dont ils bénéficiaient. L’homme avait encore été au début de l’année éjecté d’un terrain qu’il squattait à Espierres, en Flandre, parce qu’il y éparpillait autour de sa caravane, de façon maladive, ses déchets au grand dam des autorités communales et des riverains.

Les autorités se disent impuissantes

Il ne s’était apparemment plus fait remarquer jusqu’à ce qu’il ne réapparaisse au début de cette année à Mouscron. "Nous avons déjà essayé de le raisonner. En vain. On ne reçoit que des insultes de sa part quand on lui fait des remarques. Quasiment chaque matin, il se rend discrètement vers le fond du terrain avec son vélo et sa nourriture pour ses poules et ses chats. Et puis il repart vers le haut du zoning, dans une direction qu’on ignore".

Une quarantaine de sacs-poubelle ont été nécessaire pour évacuer les déchets.

Ce mercredi, des membres du club ont entrepris de nettoyer le terrain. Ça a pris trois heures. "Il faut le voir pour le croire. On a dû utiliser une quarantaine de sacs-poubelle pour évacuer tous les déchets et rendre le terrain propre. On ne peut pas le laisser continuer. Nous louons ce terrain à une société voisine qui, forcément, ne voit pas d’un bon œil tous ces déchets qui s’accumulent, ainsi que des animaux nuisibles qui risquent de proliférer. Mais cet homme ne veut pas quitter les lieux. Il dit qu’il a l’autorisation du propriétaire, ce qui est totalement faux".

Nancy Mignon a interpellé la bourgmestre de Mouscron. "La ville nous dit qu’elle ne peut pas intervenir via un agent constatateur parce que c’est un terrain privé". Un e-mail a été envoyé à l’agent de quartier. "On attend sa réponse, on espère qu’il pourra trouver une réponse. Parce qu’on craint que ce terrain aujourd’hui propre ne va pas le rester longtemps parce que cet homme continuera sans doute à le souiller".

Fin de cette semaine, des membres du club vont tenter de chasser les poules du terrain. "Peut-être que c’est la solution pour qu’il ne revienne plus".