Rénovation du centre du village de Saint-Léger (Estaimpuis) : des réticences chez les riverains

La place actuelle : un “parking sans âme”

Julien Demarque, chef du bureau technique, s’est montré plus prosaïque en précisant que la configuration des lieux ainsi que les critères imposés par les organes subsidiant limitent la marge de manœuvre. Il a aussi évoqué la problématique : “La place actuelle se limite à un parking sans âme et la traversée du village n’est pas du tout marquée, ce qui engendre vitesse excessive et donc danger.”

Plus attrayant, mais moins de parking…

Pour rendre la place plus attrayante, le projet prévoit notamment la pose d’une Croix des Templiers en pierre bleue, l’aménagement d’un espace vert, de bancs, d’un point d’eau ou encore la réfection du parvis de l’église. Le hic : il resterait 16 places pour les sacro-saintes voitures alors, qu’outre les riverains, un café et une salle de spectacle se trouvent aux abords.

Les rues adjacentes seraient placées en zone résidentielle sur le modèle de ce qui a été réalisé à Bailleul ou à la place de la Victoire à Estaimpuis, grâce à des revêtements aux matières et teintes adaptées. Les usagers faibles y seraient prioritaires et les véhicules tolérés à 20 km/h. Cet aspect semble faire l’unanimité.

L’entrée du village serait marquée par un plateau haut de 12 cm tandis que la voirie principale, la rue de Warcoing, passerait de 6 m à 4,5 m avec un trottoir de 2 m et l’aménagement de 24 places de parking pour compenser.

Pour fin 2026

Enfin, côté budgétaire, avec la réfection de l’égouttage, on approche des 2 millions d’euros. Un subside européen de 500 000 € est acquis. Le reste entrera dans le Plan d’Investissement Communal, subsidié à 60 % et de Mobilité, subsidié à 80 %. Pour être complet ajoutons que la première phase ne concerne que la partie nord-est, c’est-à-dire celle qui va vers la rue du Château d’eau et que l’échéance finale est posée fin 2026. Le projet, par contre, doit être ficelé fin juin. Il est donc grand temps que les citoyens réagissent s’ils le souhaitent.