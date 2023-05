L’échevine des finances présentait lundi le compte communal 2022 et la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2023, quelques heures avant le conseil communal. En toute transparence, l’échevine des finances évoque aussi la trajectoire budgétaire de la Ville de Mouscron, jusqu’en 2028. “Il ne restera plus que 3,8 millions d’euros de provisions pour clore le budget 2028, si rien ne change”, poursuit l’élu. Soit 8 % des économies qu’avait encore la Ville de Mouscron en 2022.

Des provisions qui fondent comme neige au soleil en l’espace de cinq ans, c’est un constat inquiétant mais loin d’être propre à la cité des hurlus, qui avait tout de même constitué une solide réserve, par le passé.

Réserve parfois critiquée sous fond de “thésaurisation excessive” et pas uniquement par des représentants de l’opposition. “Puiser dans ces provisions nous permet de maintenir le cap sans sacrifier la qualité de nos services ou les projets à développer”, poursuit Ann Cloet.

Traduction ? Le personnel communal n’est pas menacé pendant les cinq prochaines années et la Ville de Mouscron n’aura pas à faire le tri entre les dossiers importants qu’elle souhaite concrétiser. Du moins pas jusqu’en 2028.

Si l’échevine des finances en parle aussi librement, c’est bien parce qu’elle sait que des ajustements devront être opérés à hauteur des autres niveaux de pouvoir. “On espère un soutien de la Région wallonne, des fonds européens conséquents pour nos projets et une intervention plus conséquente du fédéral pour la police, dont le taux de la dotation communale est encore fixé à 66 %.”

La Ville de Mouscron doit aussi composer avec un CPAS qui a utilisé toutes ses provisions. Conséquence ? L’augmentation de l’autre dotation communale (+235 000 euros). Pour la police, elle est réduite d’environ 1,2 million d’euros pour 2023. Parce que le résultat du compte est en boni d’1,7 million.

”Les temps sont durs pour toutes les communes. Mais grâce à une gestion rigoureuse, on réussit à maintenir la qualité de nos services, en sachant pertinemment qu’on ne peut se permettre aucune folie.”

Si l’équilibre n’est pas garanti à la fin de la décennie, le Crac (Centre régional d’aide aux communes) devra imposer des mesures, forçant la Ville à se délester de tout ce qui apparaîtra alors secondaire. “Mais nous n’y sommes pas encore”, conclut Ann Cloet.

Compte 2022&budget 2023, après la MB1

À l’exercice propre, le compte se clôture avec un boni de 33 542 euros, pour un résultat final en boni de 948 399 euros. Les dépenses s’élèvent à 117,5 millions d’euros, dont 43 % pour le personnel. Quant aux dépenses, elles sont sensiblement équivalentes (117,53 millions). Si les provisions ont considérablement augmenté entre 2018 et 2022 (de 13 à 45 millions), elles serviront donc de pansement pour éviter l’hémorragie jusqu’à l’horizon 2028. Pour faciliter la manœuvre, le fonds de réserve ordinaire a entièrement été injecté dans les provisions. À l’extraordinaire, le poste le plus coûteux reste sans surprise les travaux de voirie (10 des 23 millions dépensés. La modification budgétaire n°1 de 2023 se clôture sur un résultat nul à l’exercice propre avec des dépenses de fonctionnement en hausse de 4 millions d’euros, dont 1,96 million pour le gaz et 1,44 pour l’éclairage public. La réfection de l’avenue du Château est budgétisée pour 2023, comme d’autres dossiers PIV et compléments PIC et PIMACI.